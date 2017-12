Mourinho skylder på dommeren etter derbytap - tror ligatittelen er avgjort

(Manchester United - Manchester City 1-2) Hvem kan stoppe Manchester City i ligaen? I hvert fall ikke byrival United, ikke engang på eget gress.

For på Old Trafford mot serietoeren var det manager Pep Guardiola og hans menn som kunne juble for seier. Lyseblåtrøyenes 14. strake i ligaen, noe som også er rekord i én og samme Premier League-sesong.

2-1-seieren gjør at det nå skiller elleve poeng mellom de to Manchester-lagene, som ligger på 1. og 2. plass etter 16 serierunder.

– Vi kan snakke om ligatittelen senere, men jeg foretrekker å være elleve poeng foran enn elleve poeng bak, sier Kevin De Bruyne, som omtaler kampen som «et ordentlig derby».

– Fotballgudene er med dem

Manchester United - Manchester City Full tid: 2-1 Pause: 1-1 Mål: 0-1 (43) David Silva, 1-1 (45+2) Marcus Rashford, 1-2 (54) Nicolas Otamendi Tabellen 1. plass: Man. City - 15-1-0 - 48-11 - 46 poeng 2. plass: Man. United - 11-2-3 - 36-11 - 35 poeng

Mens De Bruyne smilte da han mottok troféet for banens beste, sto Manchester United-manager José Mourinho slukøret igjen. Ifølge BBC kalte han motstanderen for «heldig» og mente at de fikk mange dommeravgjørelser i sitt favør.

– Jeg synes synd på Michael Oliver fordi han hadde en veldig god kamp før han gjorde en stor tabbe. Resultatet ble satt da straffen ikke ble gitt (til Ander Herrera på stillingen 1-2). Da ville det ha vært 2-2 med 20 minutter igjen å spille, sier han.

Kanalen skriver at manageren ble stilt spørsmål om han tror ligaen er avgjort allerede. I det første intervjuet svarte han «jeg vet ikke», men i det andre kom et annet svar.

– Sannsynligvis ja. Manchester City er et veldig godt lag, og de er også beskyttet av flaks. Fotballgudene er med dem, sier Mourinho.

City-manager Guardiola vil ikke være med på det.

– I fjor snakket han om dommeren etter vi vant her og i dag snakker han om dommeren... Vi er et ærlig lag, sier Guardiola til Sky Sports.

– Vi kommer til å møte på mange utfordringer, og i desember er det umulig å være mestere. Men avstanden er god for oss, sier han.

VG Live: Les utfyllende referat fra Manchester-derbyet her!

Avgjorde på dødball

Søndag vant City på overbevisende vis, men selv om laget spilte den ballbesittende fotballen til Guardiola, var det på dødball at målene kom.

Først på corner; da ballen havnet i beina på David Silva rett foran buret til David De Gea. Så etter et frispark; der ballen landet på sølvfat for Nicolas Otamendi etter at Romelu Lukaku hadde klarert ballen i lagkompis Chris Smalling.

I mellomtiden hadde Marcus Rashford utlignet til 1-1 på overtid av den første omgangen. Det skjedde på hjemmelagets andre skudd på mål. Også deres første kom på overtid av den andre omgangen.

Merseyside-derbyet: Rooney spolerte kvelden for Liverpool

Ingen keepertabbe i Manchester-derbyet, men det var det definitivt her:

Refser Lukaku

Omgang nummer én inneholdt ikke bare én scoring til hvert av lagene, men også to straffesituasjoner. Begge gangene vippet situasjonen i favør United, som altså ikke fikk straffe mot.

Les også: TV 2-kommentatorer i heisdrama - mistet derby

TIL TJENESTE: Nicolas Otamendi feirer sin fjerde PL-scoring for sesongen. Det gjør ham til den mest målfarlige forsvarsspilleren i ligaen. Foto: Oli Scarff , AFP

I den andre omgangen var det United som ropte på straffe, uten å få det på stillingen 1-2.

Og da heller ikke Romelu Lukaku på en gedigen dobbeltsjanse fra kloss hold fem minutter før slutt maktet å overliste Ederson, ble det seier til City.

– Igjen svikter han i de store kampene. Lukaku holder rett og slett ikke nivået, sier Brede Hangeland om United-spissen, og bemerker at han i tillegg til å brenne den gigantiske sjansen mot slutten også var involvert i begge baklengsmålene.

Allerede etter 16 serierunder har City sikret seg et svært solid grep om tittelen, for ned til United på 2. plass er det altså elleve poeng.