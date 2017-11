Mourinho mener Brighton-kampen var «sesongens vanskeligste»

(Manchester United-Brighton 1-0 / Tottenham-West Bromwich 1-1) Urytmiske rødtrøyer slet i over en time før en merkelig scoring sikret seier. I London sørget Harry Kane (24) for at det ikke ble tap mot West Bromwich.

1-1 mot West Bromwich for Tottenham gjør uansett at Manchester United – som slo Brighton 1-0 – nå er fem poeng foran hvittrøyene fra London.

– De (Brighton) ga oss kanskje den vanskeligste kampen vi har hatt hele sesongen, sier José Mourinho om kampen ifølge BBC.

– Brighton fortjente nok mer enn de fikk i dag. De spilte godt, forsvarte seg bra og var farlige når de hadde ballen. Helt ærlig, jeg synes Brighton var veldig, veldig gode, fortsetter Mourinho, som nå har sett sitt lag holde nullen i ni av tretten kamper denne sesongen.

For Manchester Uniteds trengte en litt heldig scoring for å sikre de tre poengene mot nyopprykkede Brighton.

ROSTE BRIGHTON: Mourinho takker Anthony Martial for innsatsen da han byttet ut franskmannen til fordel for Henrikh Mkhitaryan i det 71. minutt. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

En klarering etter et hjørnespark i det 67. minutt havnet i Ashley Youngs føtter.

Backen dro av en mann og forsøkte seg med venstrefoten. Skuddet – som hadde retning mot hjørnet til høyre for Brighton-keeper Matthew Ryan – endret retning i Lewis Dunk.

I en perfekt bue fant ballen veien til nettmaskene i krysset til venstre for Ryan.

Dermed har José Mourinhos lag tatt syv av syv seire på hjemmebane, med 20-1 i positiv målforskjell.

Dobbeltsjanse

Hjemmelaget hadde mest ballinnehav, men slet med å skape store sjanser på et hardtarbeidende Brighton de første tre kvartene.

Men så, idet klokken tikket mot overtid, skapte United en dobbeltsjanse.

Rashford leverte et godt innlegg fra høyre. Lukaku steg til værs og headet mot mål fra fem meter, men Matthew Ryan reddet både belgierens hodestøt og Paul Pogba forsøk med høyrefoten på den påfølgende returen.

Dermed var det målløst til pause.

Til slutt var Youngs scoring som skilte lagene på Old Trafford.

Kane i hundre

HOLDT IKKE: Harry Kanes utligning i det 18. minutt feires, men det holdt kun til ett poeng for Tottenham. Foto: Ian Kington , AFP

På Wembley fikk Tottenham en grufull start. José Salmón Rondón, vanligvis et oppspillspunkt og en vond mann å stoppe i luftrommet i feltet, gjorde det meste selv.

Dele Alli mistet ballen til Jake Livermore, som sendte Rondón på løpetur i duell med Davinson Sanchez.

Spissen holdt unna den nederalandske stopperen og scoret nede ved stolperoten til side for Hugo lloris.

Birmingham-laget fikk kampen dit de ville. De fikk ligge lavt, mens Tottenham trillet og trillet, men slet med å skape målsjanser.

– De fikk scoringen så tidlig at de fikk ligge dypt. De gjorde det vanskelig for oss, oppsummerte en skuffet Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, etter kampen.

Han fikk imidlertid med seg ett poeng.

For 18 minutter før full tid scoret Harry Kane sitt niende for sesongen.

Dele Alli gjorde opp for feilen før 0-1, og serverte Tottenhams skarpskytter på første stolpe.

24-åringen tuppet ballen inn mellom bena på Ben Foster.

– Vi er skuffet. Det er vanskelig å si, men vi må finne ut hvorfor det tar så langt tid før vi kommer i gang, sier Kane ifølge BBC etter kampen.

Kanes 40. mål på 39 kamper i kalenderåret 2017.

I Premier League var det hans 87. scoring totalt. I tillegg har 24-åringen 13 målgivende pasninger, noe som gjør at han nå står med 100 målpoeng i den øverste divisjonen i England.

Slik endte 16-runden:

Manchester United - Brighton 1-0

1-0 Ashley Young (67. min)

Tottenham - West Bromwich 1-1

1-0 José Salmón Rondón (4. min) og 1-1 Harry Kane (72. min)

Crystal Palace - Stoke 2-1

1-0 Xherdan Shaqiri (53. min), 1-1 Ruben Loftus-Cheek (56. min) og 2-1 Mamadou Sakho (92. min)

Newcastle - Watford 0-3

0-1 Will Hughes (19. min), 0-2 DeAndre Yedling (selvmål 46. min) og 0-3 Andre Gray (62. min)

Swansea - Bournemouth 0-0