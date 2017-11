(Watford – Manchester United 2-4) Ashley Young (32) skrudde tiden noen år tilbake og scoret to kremmerhus mot sin gamle arbeidsgiver.

– Vu burde røyket sigarer på slutten, men i stedet havner vi i trøbbel, sa José Mourinho etter kampen.

13 effektive minutter var alt Mourinho & co. trengte på Vicarage Road. Andre omgang så ut til å bli en transportetappe for de røde djevlene, men det skulle bli spenning mot slutten.

For etter å ha gått til pause med en komfortabel 3-0-ledelse, sørget to Watford-reduseringer på tampen for en heseblesende avslutning på oppgjøret.

Det var drømmescoringenes aften på Vicarage Road, og selv om det ikke ble en like elegant United-seier som det kunne blitt, kan de røde djevlene like fullt lene seg tilbake, tre poeng rikere, og håpe at byrival City går på en smell mot Southampton på onsdag.

Young-magi



– Jeg har ventet lenge nok på en scoring nå, skrev Ashley Young på Twitter etter at skuddet hans som avgjorde kampen mot Brighton ble klassifisert som selvmål.

Tirsdag var ventetiden over for 32-åringen. Han gjorde livet surt for klubben han representerte mellom 2003 og 2007.



Young scoret kampens første mål etter 19 minutter med en knallhard halvvolley fra 18 meter. Bare minutter senere gikk Paul Pogba i bakken, og Young stilte seg opp for å ta frisparket. Backen gikk for keeperhjørnet, og limte ballen i krysset.

– Jeg skjønte hva Ashley kan være forrige sesong: En stabil spiller som kan gjøre en jobb overalt. Han har erfaring vi trenger og i dag scorer han to vakre mål, sier Mourinho om tomålsscoreren.



STILSTUDIE: – Det der hadde ikke David Beckham gjort bedre, konstaterte Jan-Henrik Børslid i TV 2s studio i pausen. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

De røde djevlene var dødelig effektive i første omgang, og var ikke ferdig med å terrorisere Watford-forsvaret. En svak klarering endte med at Romelu Lukaku kunne spille fri Anthony Martial.

Alene med Heurelho Gomes gjorde franskmannen ingen feil, og økte Uniteds ledelse til 3–0 med sin åttende scoring for sesongen.

– Det burde blitt 5- eller 6–0 i andre omgang. Men vi misbrukte sjansene våre, og ut av det blå får de et par mål, men det en kamp vi skulle vunnet komfortabelt, oppsummerer Mourinho.

Troy Deeney reduserte til 3–1 med sin tredje (!) straffescoring mot Manchester United, og deretter reduserte Abdoulaye Doucouré nok en gang for The Hornets.

Og akkurat idet håpet var tent hos The Hornets, skulle Jesse Lingard drepe kampen med et raid som strakk seg over halve banen.

Øvrige Premier League-resultater tirsdag:



Leicester – Tottenham 2-1, Brighton – Crystal Palace 0-0, West Brom – Newcastle 2–2.

Lukaku burde notert seg for en nettkjenning, men det var uansett viktig for United at 24-åringen unngikk straff etter denne hendelsen: