Morata matchvinner mot Mourinhos Manchester: - Vi spilte som et storlag

(Chelsea - Manchester United 1-0) Etter å ha gått målløs av banen i seks kamper, ble Álvaro Morata (25) matchvinner mot Manchester United.

Ti minutter ut i den andre omgangen fikk den spanske spissen stå overraskende umarkert i feltet, og Morata takket og bukket for det. Han steg til værs og stanget ballen elegant i krysset.

Det var Moratas første etter seks målløse kamper, alle turneringer inkludert.

Hvem som hadde innlegget? Cesar Azpilicueta, nærmest selvsagt. Backen står bokført med fem målgivende pasninger i Premier League denne sesongen, og alle er til landsmannen på topp.

VG Live: Vi fulgte toppoppgjøret her!

Den tidligere Real Madrid-spissens syvende ligamål holdt også til tre poeng i storkampen som avsluttet supersøndag. Tidligere på dagen hadde Tottenham slått Crystal Palace og Manchester City beseiret Arsenal.

Det betyr at det nå bare skiller ett poeng mellom de tre lagene som ligger bak Manchester City på topp. United er fortsatt nummer to med sine 23 poeng, men det er bare på grunn av bedre målforskjell enn Spurs. Chelsea er ett poeng bak der igjen.

– Vi spilte som et storlag, forsvarte oss som et storlag, og vi må være stolte, sier midtbanestrateg Cesc Fàbregas til Sky Sports.

– Vi hadde masse sjanser, spesielt i den første omgangen, og så kunne vi ha drept kampen i den andre, mener han.

Husker du? Mourinho ydmyket på Stamford Bridge

At det gikk som det gikk mellom Chelsea og Manchester United, var ikke ufortjent.

Bortelaget hadde kanskje den første store sjansen da Marcus Rashford steg til værs før ti spilte minutter, men det var hjemmelaget som hadde de største og fleste sjansene, samt det aller meste av banespillet.

Minuttet før Rashfords sjanse lå også ballen i nettet bak David De Gea, men dommeren blåste i favør Phil Jones, som akkurat hadde satt ballen i eget nett. Mannen i svart signaliserte at stopperen ble dyttet ut av balanse av Morata.

– Klar dytt og soleklart frispark, mente tidligere Manchester United-forsvarer Phil Neville på BBC.

– United var heldige, mente imidlertid hans bror, og også tidligere Manchester United-forsvarer, Gary Neville.

Morata fikk sin revansje senere i kampen, og Chelsea virket også nærmere 2-0 enn United var utligning, selv om Mourinho etter hvert gjorde sine tre bytter. Men da Eden Hazard og Morata ikke maktet å utnytte sine sjanser, satte rødtrøyene inn en sluttspurt mot målet til Thibaut Courtois.

Den ga imidlertid ikke resultater. Marouane Fellaini var nærmest da han dempet ballen i feltet og smalt til på halvspretten, men det ble bare med forsøket. Chelsea og Antonio Conte, som feiret ellevilt ved kampslutt, vant 1-0.

På den andre siden måtte en slukøret José Mourinho gå i garderoben uten scoring og poeng, og de to managerne tok hverandre heller ikke i hånden etter kampslutt.

Det betyr også at den portugisiske managerens elendige statistikk mot topp seks-motstand fortsetter. På de siste elleve bortekampene mot slike lag har det blitt null seirer, fem uavgjort og seks tap. Hele fem av oppgjørene har endt 0-0.

I den andre kampen med start klokken 17.30 endte det 3-2 til Everton etter en spinnvill andreomgang.

Watford tok ledelsen et lite minutt inn i det, og doblet den før Everton snudde det. På overtid og fra krittmerket sørget Leighton Baines for at stillingen var 3-2, men dramaet var ikke over.

Det var lagt til hele 12 minutter, og ti minutter på overtid fikk også Watford straffe. Tom Cleverley satte den utenfor.

VG kommer tilbake med mer!