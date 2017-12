Mer United-trøbbel – Mourinho hyller spillerne

(Manchester United – Burnley 2-2) Vesle Burnley sjokkerte enda et storlag da Manchester Uniteds trøblete jul fortsatte med uforminsket styrke.

Ut av ligacupen mot Bristol City sist onsdag, så glapp to poeng da Leicester utlignet til 2-2 i siste sekund lille julaften og på «Boxing Day» ble det samme sifre på hjemmebane mot Burnley.

Innbytter Jesse Lingard reddet ett poeng med to mål i 2. omgang, det siste på overtid.

– Jeg har ikke noe negativt å si om spillerne mine. Jeg kan bare rose dem for «spiriten» de viste, særlig etter den dårlige følelsen det må være når Burnley scorer sine mål, mens vi misbruker store sjanser. Jeg vet ikke hvordan de (Burnley) fikk det til, det var en ball som traff her og der og et frispark, oppsummerer José Mourinho på pressekonferansen.

– Mine spillere kjempet mot den dårlige følelsen det ga, og mot 0-2 ved pause. Jeg kan bare rose den innsatsen de la ned, selv om resultatet er skuffende, sier portugiseren.

For riktignok har Sean Dyche' lag imponert stort denne sesongen, men alt annet enn seier var bra nok for Mourinhos lag. Nå er det 12 poeng opp til ledende Manchester City, før den ubeseirede serielederen møter Newcastle borte i morgen kveld.

Mourinho lot Zlatan Ibrahimovic få sin første kamp fra start siden han ble skadet 20. april. Svensken skulle gi Burnley-forsvaret fysikk å bryne seg på sammen med Romelu Lukaku.

Men de to lite bevegelige angrepskjempene fikk lite til, og det ble en marerittstart for United mot sesongens største overraskelse. Burnley hadde bare sluppet inn 15 mål på sine 19 første kamper.

Et frispark fra islendingen Johann Gudmundsson endte med kriging i feltet, Marcos Rojo og Lukaku prøvde å få ballen unna, men isteden endte den i beina til Ashley Barnes. Burnleys kraftspiss kunne enkelt banke inn 0-1-målet etter bare to minutter og fem sekunder.

United kjørte på og hadde det spillemessige overtaket, uten å skape veldig mye. Isteden smalt det på motsatt side igjen. Et nytt Burnley-frispark på utsiden av 16-meteren, denne gangen rett foran mål, fra drøyt 20 meter: Steven Defour trengte bare to skritts før han vred ballen i det nærmeste hjørnet. Selv ikke supermannen David De Gea, av VG regnet som verdens beste i 2017, kunne stå i veien.

På tribunen satt Alex Ferguson, mannen som sendte et brev til nettopp Defour, da belgieren var et 21 år gammelt supertalent i Standard Liege. Defour ble spådd en stor fremtid, landslagsdebuterte som 18-åring, ble Standard-kaptein allerede som 19-åring og United fulgte ham tett.

Men han var skadeutsatt, og verst var et grusomt beinbrudd. Det var da Ferguson skrev en personlig og lang hilsen, der det blant annet het: «Kjære Steven, jeg har akkurat hørt om din skade, og ønsker deg lykke på veien mot tilbake . . . ikke la deg bekymre, moderne medisiner og behandlinger er utrolig bra, du må bare ha tillit til dem. Alt vil ordne seg, og jeg vil følge deg videre. Jeg vil fortsatt holde kontakten med Standard.»

PÅ TRIBUNEN: Alex Ferguson var på plass på Old Trafford, men det ble en skuffende kveld for ham og supporterne, selv om en gammel kjenning imponerte. Foto: REUTERS

Defour ble liksom aldri helt den samme, han endte i Porto, turen gikk tilbake til Belgia og Anderlecht, før han ble hentet av Burnley. Der fikk han altså vist sin gamle beiler at han fremdeles kan.

Først på 0-2 begynte det å skje noe foran Burnley-målet: Rashfords avslutning ble stoppet på streken, Zlatan Ibrahimovic' skudd ble blokkert av Kevin Long, mens Paul Pogbas avslutning gikk centimetere utenfor.

Ved pause var det ut med Zlatan og inn med Jesse Lingard, det ble mer fart med en gang, og bare syv minutter var spilt da nettopp Lingard vakkert, vakkert flikket inn reduseringen med hælen.

Da luktet det en skikkelig United-opphenting, men det ble en evig og frustrerende jakt på utligningen. Den kom ikke før Jesse Lingard dukket opp igjen med et lynkjapt skudd da ballen ramlet ned i beina hans på overtid.

Det kunne blitt en klassisk United-vending på overtid, men ting er ikke som de pleide å være på Old Trafford.

PS! Burnley tapte 0-3 for Tottenham i forrige kamp, men har tidligere slått Chelsea og Everton borte, og spilt uavgjort borte mot Tottenham og Liverpool. Burnley er nummer syv på tabellen, ti poeng etter United på annenplass.