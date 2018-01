Manchester City-stjerne forteller: Nyfødt sønn kjemper for livet

Manchester City-stjernen David Silva (31) har vært ute av spill på grunn av «personlige årsaker». Nå forklarer han hvorfor.

I en Twitter-melding skriver spanjolen at han har fått en sønn som ble født ekstremt prematurt.

– Jeg vil takke dere alle for kjærligheten og lykkeønskningene jeg har mottatt de siste ukene. Spesielt takk til mine lagkamerater, manageren og alle i klubben for å forstå min situasjon, skriver Silva.

– Jeg vil også fortelle dere om fødselen til min sønn Mateo, som ble født ekstremt prematurt og kjemper dag for dag med hjelp av det medisinske teamet, skriver han.

Silva var tirsdag kveld tilbake på banen for Manchester City i 3-1-seieren over Watford. Han var ikke med i lagets tropp til kampene mot Newcastle (tredje juledag) og Crystal Palace (nyttårsaften).

Manchester City-manager Pep Guardiola har fortalt at Silva har fått tillatelse til å reise til Spania når han vil for å være med familien, og at han dermed kan komme til å miste flere kamper fremover.

– Han står fritt til å bli her eller dra, det kommer an på. Han vil bli her fordi han trives godt med det, men familie er det aller viktigste i livet, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

– Det gjør ingenting om vi mister mange poeng fordi han ikke er her. Jeg vil aldri presse ham. Noen dager vil han være her, andre vil han være ute, det kommer an på hvordan det går med familien, sier manageren.

Manchester City er suverene serieledere i Premier League med 15 poeng ned til andreplass Manchester United. Silva har scoret fem mål og slått åtte målgivende pasninger denne sesongen.

Spanjolen kom på åttendeplass i VGs kåring av verdens beste midtbanespillere i 2017.