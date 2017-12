Manchester City skrev historie i Premier League

(Swansea-Manchester City 0-4) Serieleder Manchester City er nå alene om å vinne 15 kamper på rad i Premier League.

Før onsdagens lekestue borte mot Swansea delte de 14 strake seirer i ligaen med Arsenals prestasjon mellom 10. februar-24. august 2002.

Pep Guardiola er dermed manageren bak flest ligaseirer på rappen i Spania (16 med Barcelona), Tyskland (19 med Bayern) og England.



VGs kommentator: Guardiola har skapt et brutalt monster

Serielederen har kun gitt fra seg to poeng, i andre serierunde mot Everton, de første 17 rundene og er 11 poeng foran byrival Manchester United. Det gir fortsatt håp om å gå en hel sesong uten tap slik Arsenal gjorde i 2003/04-sesongen.

Følger City samme poengskjema denne sesongen vil de ende opp med 109 poeng, 14 flere enn rekorden til Chelsea fra 2004/05. Tidenes klareste Premier League-triumfhar Manchester United fra de vant 18 poeng foran Arsenal i 1990/2000-sesongen.

Les mer: Zlatan langer ut mot Guardiola

JIPPI: Manchester Citys David Silva feirer 1-0 med Fernandinho, Bernardo Silva, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling. Foto: Rebecca Naden , Reuters

Klasseforskjell



Kampen mellom Premier Leagues beste og dårligste lag ble like lite spennende som ventet. Manchester City tok ledelsen ved David Silva 26 minutter ut i kampen.

Er City tidenes beste PL-lag? Dette sier ekspertene

Han flikket ballen i mål med hælen fra få meter etter strøken servering fra Bernardo Silva, mens Swansea-keeper Lukasz Fabianski og stopper Mike van der Hoorn misforstå hverandre. Det har man ikke råd til i eget felt mot Manchester City.

Garderobe-bråk: Mourinho i blodig krangel i City-garderoben

Agüero scoret til slutt



Fabianski var like utspilt da Kevin De Bruyne svingte inn et frispark som gikk mellom beina på Wilfred Bony og spratt rett i mål. Like etter pause scoret Silva sitt andre for kvelden. Sergio Agüero hadde mange sjanser i kampen og fem minutter før slutt satte han sitt 10. seriemål for høsten.

Så du? Guardiola roser Lagerbäck

Mens fotballen er en dans på lyseblå roser for City, er det ganske vissent for Swansea. De ligger sist med 12 poeng. Trøsten er at avstanden helt opp til 11. plass er bare seks poeng.

VGs samarbeidsavis Aftonbladet analyserer City: