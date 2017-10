Manchester City med storseier – Chelsea snublet mot «håpløse» Palace

(Manchester City - Stoke 7-2, Crystal Palace - Chelsea 2-1) Manchester City fortsetter å pøse inn scoringer, og sanke poeng. Samtidig scoret Crystal Palace sine første mål for sesongen, og slo Chelsea.

Etter at Manchester United spilte 0-0 borte mot Liverpool tidligere i dag, benyttet Manchester City anledningen til å få en ørliten luke på toppen av Premier League-tabellen.

Og med syv scoringer hjemme mot Stoke har Pep Guardiolas menn nå scoret 24 mål på sine siste fem ligakamper. Det var også lagets niende strake seier i alle turneringer.

Tre kjappe



Det tok 17 minutter før Gabriel Jesus ekspederte forarbeidet til Kyel Walker forbi Stoke-keeper Jack Butland. To minutter senere var Leroy Sane servitør, og Raheem Sterling scoret enkelt på åpent mål etter vakkert spill.

Og i det 27. minutt ble det 3-0 etter fantastisk spill igjen. Jesus, Sane og Sterling klikket ballen seg imellom før David Silva plasserte lærkula i nettet.

Da var kampen i realiteten over, men Stoke maktet utrolig nok å redusere to ganger. Først ved Mame Biram Diouf rett før pause, og så et selvmål av Walker, presset frem av Diouf, tidlig i andre omgang.

Men fra 55. minutt til 61. minutt rant det inn tre nye. En herlig pasning fra Kevin De Bruyne splittet forsvaret slik at Jesus var alene igjennom og ordet 4-2. Så banket Fernandinho til med et herlig langskudd. Så var De Bruyne servitør igjen, og Sane ordnet sitt andre mål for kvelden.

Sluttresultatet ble satt i det 79. minutt da Bernardo Silva tuppet i nettet fra kort hold etter pasning fra Sterling.

Dermed har Manchester City to poeng ned til Manchester United, og fem poeng ned til Tottenham som slet seg til 1-0-seier mot Bournemouth.

DANSK SUPERHELT: Christian Eriksen gratuleres etter scoringen som sørget for at Tottenham slo Bournemouth 1-0 på Wembley. Dele Alli er på plass for å gratulere. Foto: Adrian Dennis , AFP

Danske Christian Eriksen ble matchvinner med en scoring tidlig i andre omgang, mens Harry Kane for en gangs skyld gikk målløs av banen.

Chelsea er nå hele ni poeng bak City etter at de rotet det til borte mot Crystal Palace. Roy Hodgsons mannskap hadde ikke scoret ett eneste mål, eller tatt et eneste poeng, før dagens oppgjør. Endelig klaffet det for London-laget – i det åttende forsøket.

Cesar Azpilicueta scoret selvmål etter ti minutter, og selv om Tiemoue Bakayoko utlignet åtte minutter senere klarte ikke Chelsea å få noe ut av kampen. Wilfried Zaha sørget for 2-1 på overtid av første omgang, og det resultatet holdt helt ut.

HERJET MED CHELSEA: Wilfried Zaha (t.v.) var tilbake fra skade, og skapte store problemer for Gary Cahill og Chelsea. Foto: Stringer , Reuters



Premier League-resultater lørdag:

Burnley – West Ham 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Michail Antonio (19), 1-1 Chris Wood (85).

20.945 tilskuere.

Rødt kort: Andy Carroll (27, to gule), West Ham.

Crystal Palace – Chelsea 2-1 (2-1)

Mål: 1-0 César Azpilicueta (selvmål 11), 1-1 Tiemoué Bakayoko (18), 2-1 Wilfried Zaha (45).

25.480 tilskuere.

Liverpool – Manchester U. 0-0

52.912 tilskuere.

Manchester City – Stoke 7-2 (3-1)

Mål: 1-0 Gabriel Jesus (17), 2-0 Raheem Sterling (19), 3-0 David Silva (27), 3-1 Mame Biram Diouf (44), 3-2 Kyle Walker (selvmål 47), 4-2 Jesus (55), 5-2 Fernandinho (60), 6-2 Leroy Sané (62), 7-2 Bernardo Silva (79).

54.128 tilskuere.

Swansea – Huddersfield 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Tammy Abraham (42), 2-0 Abraham (48).

20.657 tilskuere.

Tottenham – Bournemouth 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Christian Eriksen (47).

73.502 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Senere kampstart: Watford – Arsenal (18.30).

Spilles søndag: Brighton – Everton, Southampton – Newcastle.

Spilles mandag: Leicester – West Bromwich.