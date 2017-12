Lukaku tilbake i «scorings-steamen»

(West Bromwich-Manchester United 1-2) Spisser har det med å score i «klaser». Romelu Lukaku (24) er på vei inn igjen etter å ha vært lenge ute.

Det er mye psykologi i det å bli målt på antall scoringer. Manchester Uniteds midtspiss er et godt eksempel på det.

* Han scoret i 12 av de 13 første kampene for United og Belgia denne sesongen – totalt 16 mål mellom 8. august og 10. oktober.

Så var det plutselig full stopp.

* Fra 14. oktober til 5. desember, 12 kamper, scoret Lukaku kun i én, et mål hjemme mot Newcastle.

5. desember scoret Lukaku endelig igjen. Og hva har skjedd siden?

SCORET IGJEN: Manchester Uniteds Romelu Lukaku mot West Bromwich på The Hawthorns søndag kveld. Foto: Nick Potts , AP

* På de fire siste kampene har han scoret i tre. Og da kan vi nok regne med at belgieren fortsetter med scoringer i noen kamper. All kritikken mot Lukaku til tross: Han har et snitt på 0,57 mål pr start i sin A-lagskarriere, som startet i 2009.

Scoringen hans mot West Bromwich, klubben han fikk gjennombruddet for da han var på utlån fra Chelsea, den som sprakk nullen på The Hawthorns, var av det vakre slaget og kom etter 28 minutter. Marcus Rashford, som er blitt veldig flink til å prikke innlegg (dette var hans sjette målgivende i Premier League denne sesongen) slo et perfekt legg, Lukaku gjorde det Lukaku kan best: Steg til værs og stanget ballen i vinkelen.

Tidligere United-keeper Ben Foster var sjanseløs.

Syv minutter senere doblet Manchester United ledelsen, da et skudd fra Jesse Lingard gikk via stopperen Ahmed Hegazi og fintet ut keeper Foster, som forgjeves prøvde å få den ene armen høyt nok til å stoppe skuddet, men forgjeves.

Lingard, som ble en slags matchvinner mente United ble liggende for dypt etter pausen.

– Vi skal jobbe med det på trening denne uken. Men vi forsvarte oss veldig bra, spesielt på dødballer, mener Lingard.

– Vi spilte en av våre beste 1. omganger denne sesongen, og vi kontrollerte kampen, sier Manchester Uniteds midtbanespiller, Ander Herrera.

Kampen endret veldig karakter etter pause. Om det var fordi manager Alan Pardew satte inn veteranen Gareth Barry (36) til sin 644. Premier League-kamp, er usikkert. Men en ballsikker Barry fikk i hvert fall kampen inn i et annet spor, og det var også han som reduserte til 1–2 12 minutter før slutt.

– Vi burde klart å kontrollere det bedre etter pause. Vi vinner, men det er fortsatt ting vi kan rette på, sier Herrera.

West Bromwich presset på, Manchester United slet for å holde unna, men de holdt ut. Og de tre poengene er selvsagt viktigst, for et lag og en manager som også denne sesongen har fått en del kritikk. Dermed er avstanden til serieleder Manchester City fortsatt 11 poeng – og Manchester United er nummer to på tabellen.

– Jeg syns vi fortjente å vinne, fordi vi var det beste laget kampen sett under ett. Men vi visste også at Alan Pardew hos West Bromwich ville prøve å endre kampbildet, noe han delvis klarte, og vi visste at de var farlige på dødballer.

Vi hadde noen sjanser til å avgjøre kampen, uten at vi klarte det. Men jeg syns vi var best, og vi fortjente seieren, sier Manchester United-manager José Mourinho.