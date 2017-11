Lukaku slapp straff etter ballesparket på Brighton-Bong

Manchester Uniteds toppscorer Romelu Lukaku (24) kunne mistet to av årets aller viktigste kamper, men slipper med skrekken.

Like før Ashley Young sendte de røde djevlene i ledelsen hjemme mot Brighton, med et skudd som gikk via Lewis Dunk og i mål, viser TV-bilder fra kampen at Romelu Lukaku sparker ut mot Gaëtan Bong.

To ganger.

I etterkant ble det klart at hendelsen kunne gi konsekvenser for titteljagende Manchester United. Selv om Lukaku gikk ustraffet fra det hele under selve kampen, har Det engelske fotballforbundet (FA) mulighet til å gå inn og sanksjonere i etterkant.

Risikerte to toppkamper



Flere engelske medier skrev mandag morgen at FA var i gang med å undersøke hendelsen, til tross for at de fortsatt avventet dommerrapporten. Kampens dommer, Neil Swarbrick, måtte levere sin rapport fra oppgjøret i løpet av mandagen.

Dersom FA hadde bestemt seg for å straffe Lukaku, vill det sannsynligvis gitt tre kampers utestengelse. Det ville kostet dyrt - José Mourinho hadde isåfall mistet sommerkjøpet i tre kamper: Watford, Arsenal – og ikke minst det prestisjetunge derbyet mot serieleder Manchester City 10. desember.

Mandag ettermiddag skrev flere britiske medier, deriblant The Independent, at Lukaku likevel slipper straff.

Det vil antakelig få kritikere til å riste på hodet. Tidligere toppdommer Graham Poll konkluderte tidligere mandag i Daily Mail med at Lukaku må straffes.

– Lukaku ble hindret da hjørnesparket ble slått, men reaksjonen hans var ekstrem. Han sparket først med høyrebeinet og traff deretter med venstre, noe som må ha vært ganske smertefullt, mener Poll.

– Det var en voldelig handling som burde gitt rødt kort, dersom dommer Neil Swarbrick hadde sett det. Brighton-backen hverken reagerte eller klaget til dommerne, noe han fortjener ros for.

– Barnslig, ikke voldelig



Samtidig mente en annen tidligere Premier League-dommer, Dermot Gallagher, at det ikke er en voldelig handling.

– Det må være en brutal eller voldelig hendelse for at FA skal straffe noen i etterkant, og dette er ikke noen av delene for meg. Dette er bare en barnslig handling, sier han til Sky Sports.

