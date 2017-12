Lukaku matchvinner etter grisetakling - Mourinho fornøyd

(Manchester United - Bournemouth 1-0) Romelu Lukaku endte måltørken i ligaen, men ikke før han hadde sendt av gårde en grisetakling mot Nathan Aké.

I det 18. minutt var kraftspissen altfor sent inne i en takling helt nede ved dødlinja til Bournemouth på nevnte Aké. Det var nok ikke et rødt kort, men til Bournemouth-spillernes fortvilelse ble det ikke engang gult.

Under ti minutter senere kunne Lukaku juble. Han stanget inn kampens eneste mål på innlegg fra Juan Mata - og endte samtidig måltørken i ligaen. Dette var hans første siden den 12. runden. Hans niende i denne utgaven av Premier League.

Begge lag skapte nok av sjanser til å score flere mål, men det ble med Lukakus ene. Det betyr at Manchester United ikke havner enda lenger bak byrival City, som på sin side herjet med Swansea.

– Det var på ingen måte Lukaku eller United på toppnivå, men de fikk seieren, sier Brede Hangeland i TV 2s studio.

– Jeg er fornøyd med de tre poengene, for det var en vanskelig kamp. De hadde én dag mer hvile enn oss, de var friskere enn oss og mentalt bedre fordi de store kampene koster mer for våre spillere (United spilte mot City forrige helg), sier José Mourinho ifølge BBC.

United ligger på 2. plass med sine 38 poeng. Manchester City har 49.

Også Tottenham kunne juble for seier onsdag. Serge Aurier og brennhete Son sørget for at Spurs slo Brighton 2-0. Tottenham klatrer dermed forbi Liverpool og opp på den viktige 4. plassen.

