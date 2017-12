Louis van Gaal-stikk mot «kjedelige» United: – Jeg vil heller se City

Da Louis van Gaal (66) var Manchester United-manager ble laget stemplet som «kjedelig». Nå fyrer nederlenderen løs mot Uniteds spill under José Mourinho (54).

Etter at Manchester United søndag tapte byderbyet mot serieleder Manchester City, får de krass kritikk fra sin tidligere manager.

BARCA-EKSENE: Stemningen var god da Louis van Gaal hilste på Manchester City-manager Pep Guardiola før de spilte mot Feyenoord i høst. Foto: Carl Recine , Reuters

– United spiller nå defensiv fotball. Jeg spilte alltid offensiv fotball. Beviset er at motstanderen alltid «parkerte bussen». Det gjør de ikke nå, for José spiller så defensivt, sier Louis van Gaal ifølge The Telegraph.

– Jeg vil heller se på City enn United, legger 66-åringen til.

Selv ble han kritisert for å styre et kjedelig lag før han fikk sparken etter 2015/2016-sesongen, men nederlenderen mener United er langt kjedeligere nå. Med van Gaal ved roret ble United først nummer fire i serien, før de i hans andre sesong falt utenfor topp fire-plassene og dermed ikke fikk Champions League-spill.

– Vi spilte helt OK



I José Mourinhos første sesong ble laget nummer seks, men vant Europa League. Nå er de nummer to i serien, elleve poeng bak City, og er klare for åttedelsfinalen i Champions League.

Mourinhos poengsnitt i Premier League i United var på 1,82 forrige sesong, og er 2,19 i år. Under van Gaal tok klubben i snitt 1,84 og 1,74 poeng per kamp i serien.

Målsnittet er også i favør Mourinho i år. Så langt har United scoret 2,25 mål per seriekamp, mens laget under van Gaal i hans beste sesong scoret 1,63 mål per kamp.

Nederlenderen mener likevel hans tid i den engelske storklubben var hans beste som manager, forholdene tatt i betraktning.

– Vi spilte helt OK fotball, men det verdsettes ikke i England. Og samtidig blir ikke Mourinho kritisert, selv om det er langt mer kjedeligere fotball, sier van Gaal.

Synes Mourinho er sympatisk

Mourinho var van Gaals assistent i Barcelona, og nederlenderen understreker at han ikke har noe personlig mot sin gamle hjelper.

– Han er ikke en forferdelig mann. Jeg synes faktisk han er sympatisk, sier 66-åringen.

Han legger til at han har større problemer med United-direktør Ed Woodward, som ga van Gaal sparken ett døgn etter at laget vant FA-cupen.

