Liverpools rekordkjøp av Virgil van Dijk får tyn: – Galskap

Prislappen til Liverpool-klare Virgil van Dijk (26) stemples som «galskap». Men flere forsvarer også pengebruken.

– Southampton har gjort litt av en avtale. Van Dijk er en god spiller, ja, men for 75 millioner pund? Nei, han er ikke verdt det i det hele tatt, sier den tidligere Premier League-storscoreren Alan Shearer til BBC.

Den nederlandske Southampton-stopperen blir formelt Liverpool-spiller ved nyttår. Han blir da tidenes dyreste forsvarsspiller, foran Manchester Citys venstreback Benjamin Mendy, og tidenes syvende dyreste fotballspiller totalt – likt med Manchester United-spiss Romelu Lukaku.

– Southampton kunne bedt om hvilken som helst pris. De visste at Liverpool var fullstendig desperate etter en midtstopper. Det samme kommer til å skje når de prøver å signere en ny keeper, noe de også er desperate etter, sier Shearer.

Klopp ber fansen glemme prisen

Den rutinerte manageren Harry Redknapp, som ledet Southampton fra 2004 til 2005, mener også gamleklubben har fått en vanvittig sum for Van Dijk.

– Det er vanvittige penger for en midtstopper. Da han var i Celtic mente mange at han ikke var god nok for en topp seks-klubb. Southampton tok en sjanse, og plutselig har prislappen hans gått gjennom taket. Overgangssummen er galskap, sier 70-åringen.

Vålerenga-trener Ronny Deila, som var Van Dijks sjef i Celtic i 2014 og 2015, har en helt annen tilnærming til prislappen. Han mener at «dersom du ser på de summene som brukes i dag, er det ingen tvil om at han forsvarer prislappen». Ifølge Deila kan nederlenderen «faktisk bli verdens beste midtstopper».

Når det kommer til Liverpool-manager Jürgen Klopp selv, mener han at fansen burde overse Van Dijks overgangssum fullstendig.

– Vi lager ikke prisene, det er det markedet som gjør. Liverpool-supportere burde glemme prisen. Vi snakker bare om spilleren og hva han kan bidra med; kvaliteten, mentaliteten, karakteren. Det er derfor vi virkelig er fornøyde med det, sier Klopp ifølge The Guardian.

Sportssjef: – Monopolpenger

Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen har god innsikt i det internasjonale overgangsmarkedet. Liverpool er i tillegg hans favorittklubb i England, så han har god oversikt over Van Dijk-overgangen.

– Det er vanskelig for vanlige folk å forstå at spillere koster så mye penger. Men det er som Klopp sier: Man bør ikke bry seg så mye om prisen, for de pengene er til stede i markedet, og det er markedet som setter prisen. De kjøper og selger i samme marked. Det er egentlig monopolpenger, sier Berntsen til VG.

Han mener det ikke er interessant å vurdere om det finnes spillere som er like gode eller bedre enn Van Dijk i andre ligaer, fordi «den kommersielle mølla trykker penger hele tiden», og fordi det nettopp var den spilleren fansen ville ha.

Berntsen peker på flere grunner til at Van Dijk-summen er så høy: 1) Det finnes få gode midtstoppere, 2) Både kjøpende og selgende klubb er pengesterke og i Premier League, 3) Van Dijk kan spille Champions League til våren, og 4) Liverpools behov for en midtstopper har vært åpenbart for alle denne høsten.