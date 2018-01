Liverpools Jon Flanagan erklærte seg skyldig i overfall på kjæresten

Liverpool-backen Jon Flanagan (25) innrømmet i retten at han overfalt og sparket kjæresten sin etter en bytur.

25-åringen måtte møte i retten tirsdag etter at overvåkningskamera hadde fanget opp at Liverpool-spilleren hadde gått til fysisk angrep på kjæresten, Rachael Wall.

I romjulen ble han arrestert for hendelsen som fant sted etter en bytur 22. desember.

Les også: Hevder Coutinho nekter å spille for Liverpool

Bildene fra overvåkningskameraet viste angivelig at Flanagan overfalt partneren sin «ved flere anledninger», og også sparket henne ved en anledning.

Paret skal ha vært sammen i om lag 18 måneder. Flanagan fortalte at begge var påvirket av alkohol under hendelsen. Dette melder flere britiske medier, blant andre BBC.

Flanagan var ikke i troppen da Liverpool fikk en opptur i Burnley:

Etter at Flanagan erklærte seg skyldig vil han få dommen sin i retten 17. januar. Der kan han trolig vente seg samfunnsstraff, meldte dommeren, Wendy Lloyd.

Ifølge The Sun ble retten fortalt at paret nå ønsker å legge saken bak seg.

Forsvarsadvokat Lionel Greig påpekte at kvinnen selv ikke hadde kommet med en egen uttalelse, og at det ikke hadde vært noen historikk med vold tidligere i forholdet.

Fikk du med deg? Omtaler Liverpool-kjøp som «galskap»

Liverpool-backen har kun spilt én kamp for Liverpool denne sesongen, etter at han i fjor tilbrakte sesongen på lån i Burnley etter et 20 måneder langt skadeopphold.

Flanagan har over 50 førstelagskamper for Liverpool siden debuten som 18-åring. Han har også én landskamp for England, og var reserve til VM-troppen i 2014.