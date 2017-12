Liverpool-spiller Flanagan arrestert for overfall

Jon Flanagan (24) må møte i retten på nyåret, anklaget for det som betegnes som et overfall.

Bakgrunnen for arrestasjonen skal være en hendelse som fant sted to dager før julaften.

Klokken 03.20 skal politiet ha ankommet Duke Street i Liverpool, og deretter arrestert 24-åringen for det som blir betegnet som et overfall.

Han skal senere ha blitt løslatt mot kausjon, ifølge BBC. Han må møte i retten 2. januar.

«Klubben har blitt gjort kjent med en påstått hendelse som involverer et medlem av troppen. Vi kommer ikke til å gi noen videre kommentarer mens prosessen pågår hos myndighetene», heter det i en uttalelse fra Liverpool.

Lite spilletid



Flanagan har ikke vært på banen for Jürgen Klopp og Liverpool så langt denne høsten og vinteren. Forrige sesong var han på utlån til Burnley, men han fikk bare ti opptredener der.

I det siste har det blitt skrevet om at Flanagan sannsynligvis forlater Liverpool etter denne sesongen. Dersom det kommer et godt nok tilbud på bordet på nyåret, kan det være at han forsvinner allerede i januar.

Flanagan debuterte for Liverpool som 18-åring i 2011, men har vært skadeplaget. Knetrøbbel har sørget for at 24-åringen har vært nødt til å gjennomgå to operasjoner.

