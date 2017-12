Liverpool og Coutinho ydmyket Brighton–Tottenham gikk på nytt poengtap

(Brighton–Liverpool 1-5, Watford–Tottenham 1-1) Philippe Coutinho (25) var i det umulige hjørnet mot Brighton med to scoringer og to målgivende pasninger.

– Om jeg nøt det? Ikke egentlig. Ikke hele tiden. I begynnelsen måtte vi være tålmodige med Brightons spillestil. Vi måtte bli vant med den, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp etter festforestillingen.

Siden det stygge 1-4-tapet mot Tottenham i oktober har Liverpool snudd trenden og sett ut som en av Premier Leagues aller beste mannskap. Med 13 poeng av 15 mulige på de fem siste kampene er det kun Manchester City som kan vise til en sterkere form i hjemlig serie.

Og Liverpool sprintet, som ventet, ut av startblokken på Falmer Stadion. De kunne og burde tatt ledelsen tidlig da Mohamed Salah fikk en stor sjanse etter bare fem minutter.

Men Brighton skulle holde unna. I hvert fall til den første halvtimen var unnagjort. Da løsnet det for Merseyside-klubben, anført av en god Philippe Coutinho.

Først stanget vikarierende stopper Emre Can inn 1-0, før Roberto Firmino avsluttet en gnistrende kontring for Liverpool. Coutinho var nest sist på begge målene og 2-0-ledelsen var alt annet enn ufortjent.

– Vi scoret to fantastiske mål. Det var godt å se. Å score det tredje målet var heller ikke en dum idé i en kamp som dette, fortsatte Klopp.

Etter pause økte Firminho til 3–0 etter fremspill av Mohamed Salah og da trodde de fleste at kampen i praksis var over.

Salah har vært involvert i 15 mål på 15 kamper for Liverpool. Det er best i klubben, ifølge Opta.

Men Brighton-supporterne fikk et lite håp da Glenn Murray reduserte til 1–3 fra straffemerket like etter. Hva som faktisk ble dømt på inne i feltet, var dog ikke godt å si.

Fem minutter før lurte Coutinho hele Brighton-laget da han sendte ballen under muren på et frispark. Samme mann kronet ettermiddagen med sin andre scoring etter et soloraid. 5–1.

Dermed holder Liverpool (4.-plass) følge i toppen, tre poeng bak Chelsea (3.-plass) og Manchester United (2.-plass). Sistnevnte avslutter lørdagens runde mot Arsenal.

Ingen har scoret flere mål fra utsiden av boksen enn Coutinho (18) siden debuten i PL i 2013, melder Opta.

SÅ RØDT: Davinson Sánchez (til høyre) depper etter å ha blitt utvist for en albue i duell med Richarlison (på bakken til venstre). Foto: Matthew Childs , Reuters

Spurs avga poeng med ti mann

Tottenham-trener Mauricio Pochettino har sett at Spurs kun har tatt fire poeng på de fem siste kampene og falt fra tredjeplass på tabellen ned til syvende. Før kampen uttalte treneren at poengfangsten hadde vært for dårlig, men at Watford var et fint lag å finne tilbake rytmen mot.

Men det var Watford-fansen som kunne juble først på Vicarage Road. Tom Cleverley la inn fra kanten og i feltet ruvet Christian Kabasele høyest. Hjemmelaget tok ledelsen 1–0.

Spurs har bare holdt nullen i én av deres syv siste kamper. Før det hadde de fire kamper uten baklengs, ifølge Opta.

Men det skulle ikke gå veldig lang tid før Spurs-angrepet, med Christian Eriksen i en av hovedrollene, skulle slå tilbake. Dansken serverte et hardt, men presist innlegg mellom Watford-stopperne og tidligere Spurs-keeper Heurelho Gomes. Son Heung-min utlignet til 1–1 fra kloss hold.

Men Watford holt Spurs unna og ting ble ikke bedre for bortelaget da midtstopper Davinson Sánchez fikk direkte rødt etter en høy albue i duell med Richarlison.

Men Tottenham, som slet med å skape store sjanser, måtte ta til takke med kun ett poeng.

Dermed ligger tre poeng bak erkerival Arsenal, som møter Manchester United i lørdagens siste Premier League-kamp.

