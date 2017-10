Liverpool-keeperen berørte ballen mer enn Lukaku

(Liverpool – Manchester United 0-0) Romelu Lukaku (24) var knapt nær ballen og Liverpool kom til innlegg hvert femte minutt – José Mourinho var fornøyd med bussparkeringen.

For første gang i historien har Liverpool mot Manchester United på Anfield endt 0-0 i to strake ligasesonger. For første gang siden 1921 har de spilt tre uavgjorte på rad.

Etter kampen kom Liverpool-manager Jürgen Klopp med et stikk til Manchester-manager José Mourinho.

Tyskeren mente at Liverpool ikke vil akseptert å spille på samme måte som United gjorde på Anfield, og indikerte at Mourinho «parkerte bussen» for å få med seg ett poeng.

– Han (Klopp) prøvde ikke på noe selv, og han var redd for kontringene våre, kontret portugiseren ifølge Telegraph.

– Ett poeng på Anfield er greit i et maraton som dette, poengterte Mourinho overfor BBC.

City: Scoret syv (!) mot Stoke

Siden Mourinho tok over Manchester United, har Liverpool og United tatt eksakt like mange poeng – 89.

Men hva sier statistikken etter kampslutt?

• Liverpool hadde ballen i 62 prosent av tiden, United kun 38.

• Hjemmelaget skjøt 18 ganger, fem av de på mål. United noterte seg kun for ett skudd på mål – og kun fem avslutninger totalt.

Anbefalt: Klopp-statistikken - overlegen mot Mourinho

Fortsette å lese statistisk oppsummering fra oppgjøret under sammendraget fra kampen:

Innleggs–bonanza

En av avslutningene til United hadde Romelu Lukaku. Belgieren fikk fri bane 15 meter fra mål, men Simon Mignolet reddet forsøket fra Premier League-toppscoreren.

Statistikk Liverpool - Manchester United Ballinnehav 62 % - 38 %

Innlegg 19 - 11

Avslutninger 18 - 5

* På mål 5 - 1

* Utenfor 11 - 2

* Blokkert 2 - 2

Pasninger: 578 - 365

Ballberøringer: 799 - 545

Frispark imot: 7-13

Kontringsangrep 1-0

Taklinger: 16 - 20

Cornere 7-3

Gule kort 0-2

Offside 4-1

Foruten det førsøket, hadde Lukaku en svært lite innholdsrik dag på jobb. Etter at det var spilt 23 minutter, hadde han kun vært borti ballen én gang. Til slutt endte han med 18 ballberøringer. Liverpool-keeper Mignolet hadde 19 berøringer.

I den andre enden forsøkte Liverpools seg langs kanten – gang etter gang.

19 ganger fikk de lagt inn.



Det var nettopp etter et innlegg at hjemmelaget skapte kampens største mulighet. Roberto Firmino lirket ballen forbi tre United-spillere og inn til Joël Matip.

Stopperen satte bredsiden til. Avslutningen var god, men en fantastisk beinparade av David De Gea stoppet Liverpool.

– Vi leverte en prestasjon verdig tre poeng. Vi var uheldige ved to, kanskje tre situasjoner. Selvfølgelig er De Geas redning av de, sa Klopp til BBC.

Det var femte gang inneværende sesong at De Gea reddet det Opta definerer som en stor sjanse. Ingen keepere i ligaen har flere.

Manchester United kom til elleve innlegg, uten at Romelu Lukaku kom i nærheten av å foredle noen av de til scoring.

Se også: Klopp slutter uten suksess

Uniteds byrival Manchester City var i ordentlig scoringshumør mot Stoke:

Herrera-frimerke

Ander Herrera hadde tydelig fått jobben med å nøytralisere Philippe Coutinho. Det resulterte i flere frispark til vertene.

Totalt laget Manchester United 13 frispark, mens Liverpool forårsaket syv.

Klopp har til gode å få ordentlig sving på sakene i Liverpool. Men med 37 poeng mot de andre fem «topp seks»-lagene, har Liverpool vært best internt mot topplagene siden Klopp tok over.

Lørdag endte rivaloppgjøret 0-0. Dermed står fortsatt Mourinho med kun en seier over Klopp av åtte mulige. Mourinho har imidlertid samlet 20 poeng på åtte kamper. Det er tangering av Uniteds klubbrekord i Premier League.