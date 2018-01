Liverpool-helten scoret sitt første mål - nå venter trolig benken

(Burnley - Liverpool 1-2) Det ble en god start på det nye året for Ragnar Klavan (32). Han scoret sitt første Liverpool-mål og sikret seieren på overtid mot Burnley.

– Det var ikke fantastisk fotball, men vi viste en fantastisk holdning, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Det ble hektiske sluttminutter på Turf Moore første nyttårsdag. Alle trodde det skulle ende 1-1, men tre minutter på overtid fikk Liverpool frispark, ved bakerste stolpe dukket Ragnar Klavan opp og reddet dagen for alle som er glade i laget fra Beatles-byen.

Må trolig gi vekk plassen

Midtstopperen, som faktisk var på lån i Vålerenga i 2004, hadde aldri scoret for Liverpool før. Klavan er også den første estlenderen som har scoret i Premier League. Så gjenstår det å se om 32-åringen får så mye spilletid i resten av 2018. I romjulen klasket Liverpool til med rundt 750 millioner kroner for Virgil van Dijk, og det er ventet at nederlenderen tar plass i midtforsvaret ganske så raskt.

– Det var ikke mulig å spille briljant fotball i dag, men det var en åpen kamp. Vi fikk en på trynet med utligningen, men vi kom tilbake igjen. Vi har ikke gjort det for ofte denne sesongen, sa Klopp, som nå har ledet Liverpool i 16 strake kamper uten tap.

– Ikke så kult

Seieren var meget oppløftende etter at det kom dårlige nyheter til fansen rett før kampstart, nemlig at både Phillipe Coutinho og toppscorer Mohamed Salah er skadet.

– Phil og Mo er ikke tilgjengelige, derfor er de ikke med. Begge er skadet, og det er ikke så kult, men sånn er det, sa Klopp til liverpool.com før kampstart.

Salah haltet av banen da Liverpool slo Leicester lørdag. Det har i lang tid vært spekulert i at Barcelona er i ferd med å bla opp nok til å kjøpe Coutinho. Det at brasilianeren ikke var med i kamptroppen mot Burnley vil nok sette ytterligere fart på ryktene. På nyttårsaften tråkket utstyrsgiganten Nike i salaten da de, ved en feil, tilbød kundene å skaffe seg Barcelona-drakt med Coutinhos navn på ryggen. Det har vært spekulert i en overgangssum på 150 millioner euro.

Det er usikkert om Salah og Coutinho blir friskmeldte til Merseyside-derbyet i FA-cupen fredag, da kommer Everton til Anfield.

Stor VG-kåring: Coutinho vraket og City-stjerne på topp

Fra gjesp til pang

Uten angrepsduoen lugget det lenge for Klopps menn i 2018s første seriekamp. Og Burnley, som ligger på en sensasjonell 7. plass, bød heller ikke opp til fest dagen etter nyttårsaften. Første omgang var et stort gjesp.

Men da en time var spilt sa det pang! Mané fikk ballen ved 16-meterstreken, vendte seg rundt og banket ballen opp i nettaket - en fantastisk avslutning av senegaleseren.

Burnley fikk lagt litt press på sine gjester mot slutten av kampen og rett før slutt fikk de betalt da Johann Berg Gudmundsson stanget inn utligningen. Men Klavan satte altså inn seiersmålet tre minutter på overtid. Dermed holder Liverpool stand på 4. plass på tabellen, mens Burnley er nummer syv.

– Det var frustrerende. Jeg trodde vi hadde ett poeng, men det er godt å se hvor langt vi har kommet på ett år. Vi tar imot større lag på en annen måte nå, sa Burnley-manager Sean Dyche.

