Liverpool gjør Virgil van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller

Liverpool gjør Virgil van Dijk (26) til verdens dyreste forsvarsspiller. Hans tidligere sjef, Ronny Deila (42), mener han er verdt hver en krone.

Liverpool bekrefter på sine nettsider at de henter Virgil van Dijk fra Premier League-rival Southampton. De to klubbene skal ha vært i samtaler i flere dager, og nå skal Jürgen Klopp & co. endelig – etter mye om og men – ha fått sin mann.

Tidligere: Klopp henter «favorittspilleren» Naby Keïta

Southampton bekrefter på sine nettsider at overgangen gjør Virgil van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller. Overgangssummen skal være på 75 millioner pund – drøye 830 millioner kroner, og 26-åringen får draktnummer fire når han inntar Anfield, 1. januar.

– Jeg er henrykt og beæret over å ha blitt Liverpool-spiller. Dette er en stor dag for meg og min familie. Jeg kan ikke vente med å ikle meg den røde drakten for første gang foran «The Kop». Jeg kommer til å gi alt jeg har for å hjelpe denne fantastiske klubben til å oppnå store ting de neste årene, sier Virgil van Dijk på Twitter.

Han overtar dermed tittelen som verdens dyreste forsvarer, en tittel Kyle Walker tidligere har hatt, etter at han byttet ut Tottenham med Manchester City i sommer.

Og Ronny Deila, som var van Dijks sjef i Celtic mellom 2014 og 2015, mener van Dijk ikke bare forsvarer prislappen. Han mener at han er et kupp.

Deila: – Han har én stor utfordring



Verdens dyreste forsvarsspillere:

1. Virgil van Dijk - Sothampton til Liverpool - 830 millioner kroner. 2. Kyle Walker, Tottenham til Manchester City - 590 millioner kroner. 3. David Luiz, Chelsea til PSG - 550 millioner kroner. 4. John Stones, Everton til Manchester City - 530 millioner kroner. 5. Leonardo Bonucci, Juventus til AC Milan - 390 millioner kroner. Kilde: The Telegraph

– Det er et «scoop», selv til den summen. Dersom du ser på de summene som brukes i dag, er det ingen tvil om at han forsvarer prislappen, sier han til VG, og utdyper:

– Han er ikke bare god, han er også ung (26 år, journ.anm.) og har sine beste år foran seg. Det betyr at han kan være en salgsvare til senere. Han kan faktisk bli verdens beste midtstopper.

Husker du? van Dijk var gjest da Stefan Johansen giftet seg

Blir det bedring nå? I videovinduet under kan du se VGs journalister diskutere Liverpools forsvarsrekke:

Deila forteller at han i Celtic-dagene var irritert på van Dijk fordi han ikke gikk rett til en storklubb, men i stedet gikk til Southampton.

Liverpools dyreste kjøp: 1. Virgil van Dijk, Southampton til Liverpool - 830 millioner kroner 2. Naby Keïta, RB Leipzig til Liverpool - 510 millioner kroner. 3. Mohamed Salah, Roma til Liverpool - 360 millioner kroner. 4. Andy Carroll, Newcastle til Liverpool - 350 millioner kroner. 5. Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal til Liverpool - 350 millioner kroner. Kilde: The Telegraph

– Og det er nok noe de store klubbene angrer på i dag, at de ikke hentet ham da han var i Celtic. Nå koster han fire ganger mer enn han gjorde den gang, men de stolte vel ikke helt på nivået i Skottland. Der var han helt suveren, med ekstreme kvaliteter.

Liverpool-forsvaret har lenge vært gjenstand for mye kritikk, og Deila tror at van Dijk er en som kan få skikk på Merseyside-klubbens forsvarsrekke. Men han står fortsatt overfor én stor utfordring.

Tidligere onsdag: Liverpool-spiller arrestert for overfall

– Han har en enorm fysikk (193 cm høy, 92 kg tung), er vanvittig hurtig, og han er god med ball i beina, så han passer inn i Liverpools spillestil. Han er i tillegg rå i lufta og nyttig å ha på dødballer.

– Det har kanskje vært bra for ham å spille i Southampton hvor presset ikke er så stort, men nå må han prestere hver uke, så han må nok ta et steg mentalt. Og nettopp det er det største usikkerhetsmomentet, om han klarer å steppe opp og bli en spiller som er solid uke ut og uke inn.