Liverpool bak fjorårets skjema: – Kan ikke bli seriemester med det forsvaret

Etter ni serierunder forrige sesong var Liverpool for alvor i gullkampen. Etter ni serierunder denne sesongen, kan de allerede være hektet av.

– Det er dårlig. Dårlig, dårlig, dårlig. Det er 100 % mitt ansvar, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp etter stortapet mot Tottenham på Wembley, samtidig som han går løs på eget forsvar.

– Hadde jeg vært på banen, hadde vi unngått det første baklengsmålet. Det er så lett å forsvare seg, å stenge rom, og alt vi trenger å gjøre, er å klarere ballen, få en fot på den, men vi gjør det ikke, sier han.

– Akkurat nå tenker vi ikke på titteljakten. Vi må bare finne flyten til neste uke igjen, sier Liverpool-forsvarer Joel Matip.

Det er allerede et fjell som må bestiges dersom Liverpool og Klopp skal være med å kjempe om det gjeve Premier League-trofeet denne sesongen. Selv om sesongen bare er ni serierunder gammel, og det fortsatt er 29 kamper som skal spilles, er titteljagende Liverpool allerede i trøbbel.

Manchester City fortsetter å se ustoppelige ut, og allerede nå er det tolv poeng som skiller Pep Guardiolas menn og Liverpool.

– Du kommer til å gjøre feil som forsvarsspiller, men Liverpool-spillerne gjør for mange. De kommer aldri til å bli seriemestere med det forsvaret, skriver Sky Sports-ekspert Gary Neville i sin spalte.

– Med historien de har, trenger Liverpool et ligagull. Ja, vi kan si at Manchester United, Manchester City og Chelsea har brukt mer penger, men Liverpool har hatt sine sjanser, og det er forsvarsspillet som har kostet dem tittelen, fortsetter han.

Tallenes tale er klar; Klopp har fått et nytt år på seg, men er likevel langt bak skjema for en gulljagende klubb. Og det har nettopp Guardiola bidratt sterkt til.

Store kontraster



Liverpool gjorde det ekstremt bra mot topplagene forrige sesong, så bra at de faktisk gikk ubeseiret gjennom oppgjørene mot de antatt beste. I dobbeltoppgjørene mot Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea og Arsenal ble det fem seiere og fem uavgjort for Klopp.

Denne sesongen har det imidlertid gått langt dårligere.

Liverpool har så langt møtt Arsenal, Manchester City, Manchester United og Tottenham, og denne sesongen står de med én seier, én uavgjort, og to stygge tap.

Etter ni serierunder i 2016/17-sesongen var Liverpool for alvor inne i gullkampen. De hadde 20 poeng, like mange som daværende serieleder Manchester City, og hadde bare notert seg for ett tap. De hadde i tillegg scoret 20 mål og fått elleve scoringer imot.

Spoler vi frem til ett år senere, etter den niende serierunden i 2017/18-sesongen, er det langt dystrere tall å se på for Liverpool-fansen. Da som nå var Manchester City serieleder, men mens City har forbedret seg med fem poeng, gjør Liverpool det langt dårligere, og er på 9. plass med 13 poeng.

Dårligste siden 1964/65-sesongen

Også Erik Thorstvedt har tidligere vært klar på at han tror Liverpool er ute av gullkampen.

– Det er en laaaang sesong. Vi sier det hele tiden. Men taper Liverpool lørdag, er de 10 poeng bak teten. Med det tempoet United og City har satt opp, er det kort vei til å slå fast: De blir ikke PL-mestere denne gang heller.

Det sa han før kampen mellom Liverpool og Manchester United, som endte 0-0. Da snakket han om en luke på ti poeng. Nå er den luken på tolv.

De har i tillegg scoret færre mål – 14 – og sluppet inn 16. De har ikke sluppet inn så mange mål på ni kamper siden 1964/65-sesongen. Da hadde de 20 baklengs etter ni kamper.

Ikke bare er det tolv poeng opp til serieleder City, det er også en luke på syv poeng opp til Manchester United og Tottenham på 2.- og 3. plass.

– Nå må vi innse at vi er ansvarlige for det som skjer, ingen andre. Så må vi fikse det. Og vi kan fikse det, sier Klopp.