Leicesters superduo senket Spurs med praktscoringer: - Et knusende tap

(Leicester - Tottenham 2-1) Leicesters superduo, Jamie Vardy og Riyad Mahrez, vartet opp med hver sin perlescoring mot Tottenham. Nå spøker det virkelig for gullplanene til Spurs.

For med 1-2 og null poeng mot Leiceister blir veien opp til ledende Manchester City i hvert fall ikke kortere. Allerede er det 13 poeng opp til laget i lyseblått, og den avstanden kan bli til 16 dersom Pep Guardiola og hans menn slår Southampton på hjemmebane onsdag.

Tottenham, forrige sesongs serietoer, ligger nå på 5. plass med tre uavgjort og fire tap på 14 kamper. Det er like mange kamper tapt som laget hadde hele forrige sesong.

– Et knusende tap for Spurs, skriver BBC.

– Vi spilte ikke slik vi vanligvis spiller. Første omgang var dårlig, og det var vanskelig å komme tilbake i kampen, sukker Spurs-manager Mauricio Pochettino, som mener laget har en jobb å gjøre i startfasen.

– Det samme skjedde mot West Brom og Borussia Dortmund, forklarer han.

Tottenham har kun sanket fire poeng på de siste fem ligakampene. Det er færre enn Crystal Palace (seks), som ligger helt i bunn. På den andre siden sto Jamie Vardy og smilte.

– Det var på tide at både jeg og Mahrez kom i målprotokollen i samme kamp, sier Jamie Vardy, som scoret kampens første mål. Det kom allerede før kvarteret var spilt.

Marc Albrighton fant nevnte Vardy i bakrom, men istedenfor å ta ned ballen og forsøke seg alene med keeper, bestemte spydspissen seg for å lobbe på første touch.

Han kunne ikke ha håpet på et bedre treff.

Ballen gikk i en elegant bue over utspilte Lloris, som rett før pause måtte hente nok en ball ut av nettmaskene.

Da var det Riyad Mahrez, årets spiller da Leicester sjokkerte hele Fotball-Verden med å ta Premier League-gull i 2016, som viste seg fram.

Han fikk ballen på høyresiden, lekte seg innover i banen og skrudde ballen lekkert i motsatt hjørne i det som egentlig var en periode der Tottenham presset på for utligning.

I den andre omgangen fortsatte bortelaget å jakte scoring, og uten helt å overbevise spillemessig kom også den.

Erik Lamela kom innpå til sin første kamp siden 22. oktober 2016 med litt over ti minutter igjen å spille, og to minutter senere trillet han Harry Kane gjennom. Storscoreren hamret ballen i nettet.

– Jeg er veldig glad for at han (Lamela) fikk 15 minutter. Han kommer til å bli viktig for oss fremover, sier Pochettino.

Få minutter etter det igjen burde det ha stått 2-2, men Fernando Llorente klarte på nær utrolig vis å få ballen over mål fra kloss hold på innlegget til Serge Aurier.

Rett før slutt ropte hele bortesvingen og alle Spurs-spillerne på straffe da Danny Rose gikk i bakken i feltet, men dommeren lot spillet gå. Ut fra reprisene så det ut som en grei avgjørelse, og dermed endte det 2-1.

– Jeg vet ikke. Allerede forrige uke sa jeg at jeg ikke ville snakke om dommeravgjørelser mer, sier Pochettino.

– Det hadde vært hjerteskjærende om Tottenham hadde fått den, konstaterer Vardy.

Tottenham blir altså stående på 24 poeng. Leicester har 17.

I de andre Premier League-kampene tirsdag endte det 4-2 til Manchester United over Watford, Newcastle hentet opp 0-2 til 2-2 og Brighton og Crystal Palace spilte 0-0.