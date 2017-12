Klopp støtter Milner: Mener Liverpool må bli kjedeligere

(Arsenal – Liverpool 3-3) Etter Arsenals høydramatiske snuoperasjon mener James Milner at Liverpool «må bli litt kjedeligere». – 100 prosent rett, svarer Jürgen Klopp.

For et drama det var da de to storklubbene innledet den engelske fotballjulen med en deilig målfest på Emirates.

Og for en ufattelig vending det var av Arsenal. I løpet av snaut fem minutter reiste Arsène Wengers lag seg fra ingenting til alt, mens Liverpool ramlet sammen slik nesten bare Liverpool kan.

– Vi scoret tre mål. Det skulle vært nok til å vinne. Vi forsvarte oss bra nesten hele kampen, men alt gikk galt i løpet av noen få minutter. Vi gjorde individuelle feil. Vi var gode, det er ikke så lett å gjøre det så bra her (på Emirates), mot et så godt lag, poengterer en meget skuffet Liverpoool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– I 2. omgang var vi tilbake på vårt nivå. Begge lagene gikk for seieren. Selv om jeg er frustrert over at vi ikke vant, er det slike kamper vi trenger i Premier League, sier Arsène Wenger.

0-1: Philippe Coutinho jubler etter å ha nikket Liverpool i ledelsen. Foto: REUTERS

– Må bli kjedeligere

Heller ikke Liverpools visekaptein James Milner virket å være helt fornøyd med poengdelingen. 31-åringen, som etter 13 minutter kom inn for en skadet Jordan Henderson, uttalte etter kampen at hans lag var nødt til «å bli litt kjedeligere».

VG-kåring: Han er 2017s beste angriper

På det området får han støtte fra Klopp.

– Han har rett, han har 100 prosent rett, sier Liverpool-sjefen, men nekter samtidig å gå med på at hans lag har problemer med å kontrollere sine kamper.

– Å kontrollere kampen er det han sikter til, men det var ikke situasjonen i dag. Det handlet ikke om at vi ga fra oss kontroll, sier tyskeren til Liverpool Echo.

Var ubeseiret

Da Mohamed Salah sendte gjestene foran med 2-0 i begynnelsen av 2. omgang, var det absolutt ingenting som tydet på annet enn tre enkle poeng til Liverpool, laget som slo Arsenal 4-0 på hjemmebane i september.

Coutinho-erstatter? Klopp lukter på fransk stjerne

Klopp hadde møtt Arsenal fire ganger siden han tok over for to år siden, og sto med tre seire og én uavgjort.

Og det gikk altså den veien igjen. Liverpool var suverent best før pause, og burde ha scoret flere mål enn det ene 171 centimeter Philippe Coutinho nikket inn. Brassen var tidvis strålende i 1. omgang.

Halve førsteomgang var spilt da en ikke særlig imponerende Mohamed Salah slapp løs på høyrekanten. Egypteren prøvde å dytte gjennom langs bakken til en fremadstormende Coutinho, men ballen traff Arsenal-stopper Laurent Koscielny, gikk i en bue og endte opp rett foran hodet på Coutinho.

Brassen fikk en enkel jobb med å nikk-lobbe ballen over Petr Cech i Arsenal-målet.

Nok en god kamp, men Coutinho er ikke blant verdens ti beste midtbanespillere. Dette er begrunnelsen:

Liverpool eide kampen, Mohamed Salah var alene (Cech reddet), Sadio Mané skjøt over, Salah bommet i god posisjon. Det var Liverpool opp og i mente før pause, og det var enda mer da Salah endelig lyktes noen minutter ut i 2. omgang. Roberto Firmino spilte ham vakkert gjennom, skuddet gikk via Shkodran Mustafi og inn i det lengste hjørnet, og Premier Leagues toppscorer er oppe i 15 mål.

Men Liverpool er fortsatt til å kjenne igjen. Dette laget varierer fra himmelsk fotball til det motsatte, og plutselig åpnet alle slusene seg bakover.

Høyreback Joe Gomez sov da Alexis Sanchez løpnikket inn reduseringen (41 sekunder etter avspark), og keeper Simon Mignolet duppet av da Granit Xhaka skjøt fra rundt 25 meter. Mignolet prøvde å redde med bare venstrehånden, men bommet, og mannen supporterne aldri har greid å stole på får det liksom aldri helt til.

Og marerittet var ikke over for Liverpool: Mesut Özil veggspilte vakkert med Alexandre Lacazette, før han løftet ballen vakkert over Mignolet.

2-2: Simon Mignolet forsøker å redde med venstrehånden, men bommer på ballen og Granit Xhakas skudd gir Arsenal 2-2. Foto: REUTERS

Arsenals første mål kom etter 52.55, det tredje kom etter 57.40. Helomvendingen tok altså fire minutter og 45 sekunder, ikke rart Emirates var i ekstase. Knapt noen skjønte hva som hadde skjedd.

Arsenal holdt trykket oppe i noen minutter, men heller ikke Arsenal er gode til å kontrollere inn seire. 20 minutter før slutt fant Emre Cans pasning Roberto Firmino inne i 16-meteren. I trang posisjon greide han å vri seg fri og avslutte med venstrebeinet, og via Petr Cech dalte ballen inn i mål. 3-3. Liverpool var tilbake.

– Jeg syntes vi var klart best. Vi var 2-0 foran, og før de scoret kunne vi ha scoret to, tre, fire flere mål. Men sånn er livet. De får det første målet, så kom skuddet, og vi er vel alle enige i at Simon kunne gjort noe med det. Han feilbedømte ballen, sånn er livet. Hadde han brukt den andre hånden også, hadde det hjulpet, tror jeg. Men la oss ikke gjøre den feilen større enn den er, sier Jürgen Klopp, tross alt glad for at det ble en utligning og ett poeng.

– Vi må forstå at vi må komme igang fra begynnelsen av i de store kampene, og vi må ikke gjøre motstanderne større enn de er, mener Arsène Wenger.

Begge lag kunne vunnet i sluttminuttene. Ingen av dem gjorde det.

Og det er kanskje like greit.

PS! Liverpool er på fjerdeplass med 35 poeng, Arsenal nummer fem med 34. Liverpool spilte uavgjort for åttende gang. Konfrontert med det, sier Jürgen Klopp: – Alle gangene vi har spilt uavgjort har vi vært det beste laget.