Klopp forklarer utskjelt Salah-bytte: Frykter skade

Liverpool-manager Jürgen Klopp (50) har fått mye kritikk for å ha byttet ut Mohamed Salah (25) mot Everton. Nå forklarer han seg.

Salah, som er toppscorer i Premier League, hadde scoret kampens eneste mål da han ble byttet ut i lokalderbyet mot Everton. Så utlignet erkerivalen til 1-1.

– Jeg tok ut Salah fordi han hadde litt kjenning i hamstringen. Og så sa alle: «Hvordan kan du ta ham ut?» Jeg gikk ikke ut og sa at det var fordi han var i nærheten av å bli skadet. Han er ikke skadet for øyeblikket, og takk Gud for det. Forhåpentligvis tok vi ham ut tidlig nok, sier Klopp ifølge The Guardian.

Han forklarer at han er nødt til å være forsiktig med bruken av sine beste spillere i det tette vinterprogrammet i Premier League.

– Vi er nødt til å gjøre det. Vi hadde syv kamper på 21 dager før Everton-kamper, og nå har vi seks kamper på 18 dager. Det er det samme. Vi trenger den beste kvaliteten vi kan ha før hver kamp. Vi kan ikke ignorere antall kamper, sier Klopp.

Mot Everton valgte han å starte med både Philippe Coutinho og Roberto Firmino på benken, mens mindre etablerte spillere som Dominic Solanke fikk sjansen fra start.

Forrige sesong kollapset Liverpool fullstendig i januar som følge av skadeproblemer og tett kampprogram. Manageren innrømmer at han nå jobber for å unngå et lignende scenario.

– Det er derfor vi ønsket å bruke de spillerne vi brukte. Vi har to skader på midtstopperplass nå, så der har vi ikke muligheten. Vi må spille med de samme hele tiden. Vi får litt informasjon etter kamper, og noen ganger fører det til at vi bestemmer å spare den eller den spilleren. Noen ganger må du ignorere det fordi du ikke har alternativer. Sånn er det. Vi må gjøre disse avgjørelsene, sier Klopp.

The Guardian skriver at Mohamed Salah kan bli spart i onsdagens hjemmekamp mot West Bromwich fordi Liverpool frykter at han skal bli skadet.