Kane-dobbel i etterlengtet Tottenham-seier

(Tottenham - Stoke 5-1) I 53 minutter hadde Tottenham kontroll uten å imponere. Så vartet de opp med festfotball og sikret sin første trepoenger siden 5. november i Premier League.

Lenge var det kun Ryan Shawcross' selvmål som skilte lagene på Wembley. Men i løpet av kort tid punkterte Heung-Min Son og Harry Kane kampen med 2-0 og 3-0.

Ti minutter senere scoret Kane igjen til 4-0, før Christian Eriksen scoret 5-0-målet et kvarter før slutt.

Shawcross scoret i riktig mål ti minutter før slutt og fastsatte resultatet til 5-1.

– Det var dette vi trengte. Vi måtte få det første målet og det fikk vi. Derfra og ut var vi i fyr og flamme, sier Harry Kane til BBC etter kampen.

For etter kun fem av 18 mulige poeng på de foregående seks kampene, fikk London-laget med seg tre kjærkomne poeng.

– Det er rart, men vi har slitt med Stoke de siste årene. Men etter noen gode resultater måtte vi være påskrudde i dag, sier Kane videre, som riktignok var med å slå Stoke 4-0 i begge oppgjørene forrige sesong.

Manager Mauricio Pochettino er nok også fornøyd med at Kane tegnet seg på scoringslista.

Han er oppe i 12 scoringer – likt med Premier League-toppscorer Mohamed Salah – men har hatt en tung periode, etter en september hvor han var ustoppelig foran motstanderens mål.

Siden dobbelen mot Liverpool 22. oktober hadde Spurs-toppscoreren kun funnet nettet to ganger i Premier League, før han scoret to mot Stoke lørdag.

Son toneangivende

Først knuste Harry Kane Erik Pieters i lufta og nikket inn 3-0, før han bredsidet inn 4-0 fra 16 meter.

Før det hadde hjemmelagets desidert friskeste, Hueng-Min Son, skapt mye for vertene. Han var også siste Tottenham-spiller på ballen før 1-0-scoringen.

Men to Stoke-spillere var borti ballen før den fant veien inn i nettmaskene. Et hardt innlegg fra venstre gikk via Kurt Zoumas fot og i Shawcross' bryst – før ballen gikk inn bak en utspilt Jack Butland.

Det var også Son som satte det viktige 2-0-målet. En perfekt vektet pasning fra Dele Alli endte hos sør-koreaneren, som trillet ballen i målet. Kvarteret før slutt leverte Son en glitrende målgivende til Eriksen før 5-0.

Øvrige resultater:

West Ham – Chelsea 0-1

0-1 Marko Arnautovic (6)

Crystal Palace – Bournemouth 2-2

0-1 Jermaine Defoe (10), 1-1 Luka Milivojevic (41) , 2-1 Scott Dann (44.) , 2-2 Defoe (45+ 3)

Burnley – Watford 1-0

1-0 Scott Arfield (45)

Huddersfield – Brighton 2-0

1-0 Steve Mounie (12), 2-0 Mounie (43)

Swansea – West Bromwich 1-0

1-0 Wilfried Bony (81)