Jesus gikk gråtende av banen – De Bruyne ut på båre i marerittkamp for City

(Crystal Palace – Manchester City 0-0) På en dag hvor alt gikk galt for Manchester City – reddet Ederson (24) serielederens ubeseirede rekke.

Det er ingen tvil om at Crystal Palace-kampen la en skikkelig demper på Manchester Citys nyttårsfeiring. For det var fire ting som gikk skikkelig galt for serielederen:

1. De Bruyne på båre: På overtid av oppgjøret gikk Kevin De Bruyne i bakken, og han måtte bæres av banen på båre. Det var et resultat av en Jason Puncheon-takling, og belgieren forlot banen med en skinne om beinet.

2. Gråtende Gabriel: Den brasilianske spissen Gabriel Jesus gikk gråtende av banen etter å ha pådratt seg en kneskade. Han gikk ut i spagaten i en duell og tok seg umiddelbart til kneet.

3. Manchester City vant ikke: De er suverene serieledere med en 14 poengs luke ned til Chelsea, men Pep Guardiola ville nok ta med seg en seier inn i 2018. City har heller ikke vunnet en kamp på nyttårsaften siden 2013.

4. Seiersrekken: Guardiola vant 16 på rad med Barcelona og 19 på rad med Bayern München. I dag kunne han tangert den seiersrekken med Manchester City, men Crystal Palace sto imot, og det hele endte med poengdeling. Rekken stopper dermed på 18 strake seiere.

To nøkkelspillere ut med skade



– Det ser ikke helt bra ut. Vi husker kneskaden han fikk mot Bournemouth forrige sesong, sa Kasper Wikestad, kampens kommentator, da Jesus gikk ut i spagat.

Skaden kommentatoren refererer til førte til at Jesus måtte tilbringe de neste tre månedene på sidelinjen. Ifølge Guardiola vil Jesus være ute i én eller to måneder. Det var i hvert fall ingen tvil om at Jesus ikke hadde det godt idet han gikk av banen.

Saken fortsetter under bildet.

UTRØSTELIG: Gabriel Jesus var langt nede da han måtte byttes ut. Det var bare starten på en fæl ettermiddag for Manchester City. Foto: David Klein , Reuters

20-åringen var oppløst i tårer og nærmest utrøstelig, og fikk tydelig trøst fra Guardiola idet han ble byttet ut for Sergio Agüero.



– Det er trist. Vi ser at han er helt knust her, brasilianeren, sa Wikestad.

Vondt ble også til verre når Kevin De Bruyne ble taklet stygt av Jason Puncheon, og måtte forlate oppgjøret på båre. Puncheon forlot banen på samme vis.

Taklingen fikk blant annet Jan Åge Fjørtoft til å reagere:

Ifølge BBC ble de Bruyne observert på beina igjen etter kamp, men Guardiola sier at han må undersøkes nærmere.

Strafferedning på overtid



Sergio Agüero prøvde, Kevin De Bruyne prøvde og Leroy Sane prøvde, men hvis ikke treverket var i veien, var Palace-målvakt Wayne Hennessey det. Og dermed endte det målløst på årets siste dag.

ALVORLIG? Her får Kevin de Bruyne (liggende) tilsyn etter en fæl takling. Han forlot banen på båre - med skinne på beinet. Foto: David Klein , Reuters

Men City-dominansen til tross: Det kunne fort blitt Palace-seier. På overtid fikk nemlig The Eagles straffespark, men Ederson sto i veien og reddet Manchester Citys så langt ubeseirede sesong.



De lyseblå har nå fullført første halvdel av 2017/18-sesongen uten å tape – 21 kamper har endt i 19 seiere og to uavgjort.

En fantastisk sesong – uten tvil, men de fikk et voldsomt skår i gleden med Jesus' og de Bruynes skade.