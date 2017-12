Hyller «uslåelige» City etter Tottenham-overkjøring

(Manchester City – Tottenham 4-1) Kevin De Bruyne (26) er en mann for de store anledninger og mot Tottenham herjet belgieren med motspillerne.

• Etter 70 minutter danset han inn i boksen med ballen og fyrte av et prosjektil som en ellers god Spurs-keeper Hugo Lloris ikke fikk opp hanskene på.

• Deretter skaffet belgieren et straffespark etter å ha blitt felt av Jan Vertonghen, men innbytter Gabriel Jesus traff kun stolpen.

De Bruyne mot «topp seks»-motstand denne sesongen Liverpool (h) – to målgivende pasninger Chelsea (b) – scoring Arsenal (h) – scoring Manchester United (b) – Tottenham (h) – mål og skaffet straffespark

• Så satte han i gang angrepet som ledet opp til 3–0 ved Raheem Sterling, da han vant ballen fra Moussa Dembélé.

Fantasy-ekspert i TV 2, Mina Finstad Berg, slet med å finne superlativer etter å ha sett kampen.

– Jeg satt på slutten og forsøkte å skrive en Tweet over hvor imponert jeg ble over angrepsspillet. Men jeg klarte ikke finne ord. Jeg forsøkte å sammenligne med et annet lag, men det var umulig. Det er ren magi når det klikker og alt fungerer, sier hun til VG.

De Bruyne ligger på annenplass på poengstatistikken med 14 (seks mål og åtte målgivende pasninger). Det samme har lagkameratene Raheem Sterling (11 + tre) og Leroy Sané (seks + åtte). Kun Liverpools Mohamed Salah har to flere.

– Han er i fantastisk form, men det er ikke bare det. Han har vært Premier Leagues beste spiller i lang tid og når det blomstrer hos spillerne rundt ham, da blir det helt magisk, sier hun.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte her

Sjansesløseri

Og hadde City vært hakket mer effektive før pause, kunne det fort stått både to og tre-null, men en meget god Lloris sto i veien for det meste han fikk mot seg.

Skadeplagede Ilkay Gündogan sendte hjemmelaget i ledelsen etter 14 minutter da han fikk stange ballen umarkert i mål fra fem meter.

Etter hvilen skiftet kampbildet karakter. City roet ned det høye og intense presset og lot Spurs holde ballen mer i laget. Men likevel var det City som så farligst ut.

Sterling ble tomålsscorer på overtid etter nok et strålende angrep fra City. At Christian Eriksen, som ikke hadde sin beste dag på jobb, reduserte til 1-4 gjorde ikke så mye for hjemmefansen.

Ydmykelsen var likevel komplett.

Tidligere lørdag: Özil-kanon nok for Arsenal mot Newcastle

EMINENT: Kevin De Bruyne etter å ha lagt på til 2-0 for Manchester City mot Tottenham på Etihad Stadium. Foto: Paul Ellis , AFP

Alli og Kane heldige som unnslapp rødt

Etter 53 minutter kunne fort Kane blitt utvist. Spissen var altfor sent inne i en duell med Sterling, og selv om ballen vart sendt videre, holdt 24-åringen knottene oppe og plantet dem i leggen på City-backen. Men dommer Craig Pawson nøyde seg med å gi et gult kort, noe som må sies å være svært heldig for Tottenham.

Snaue ti minutter senere så frustrasjonen ut til å spre seg til flere Spurs-spillere. Dele Alli plantet knottene på lignende vis i duell med Kevin De Bruyne, men igjen valgte Pawson kun det gule kortet.

Kun minutter senere la De Bruyne på til 2-0 - som takk for sist.

Seieren var Citys 16. strake seier i Premier League. Det har ingen klart før.

– Det jeg beundrer mest er måten vi spiller uten ball, sa Guardiola før han takket klubben for at han har kunnet hente de spillerne han ville.

– Vi har en god seiersrekke, men om tre dager er det ny kamp, avsluttet katalaneren kategorisk.

Guardiola er ikke akkurat fremmed for å vinne en rekke seriekamper på rad. I Barcelona vant han 16 kamper på rad i 2010/11-sesongen og i løpet av tiden i Bayern stoppet seiersrekken på 19 kamper i 2013/14-sesongen.

PSSST! City leder ligaen, 14 poeng foran byrival Manchester United. De røde djevlene har riktignok én kamp til gode. De møter West Brom søndag.