Historiske hat trick-Harry passerte Messi

(Tottenham-Southampton 5-2) Harry Kane avsluttet et eventyrlig 2017 med å score flere mål for klubb og landslag enn selveste Lionel Messi. Og det på 12 (!) færre kamper enn argentineren.

For da Kane satte inn sitt andre og tredje mot Southampton på «Boxing Day», gikk han også forbi Lionel Messi som den mestscorende spilleren i kalenderåret 2017 for klubb og landslag med 56 scoringer på 52 kamper.

Før oppgjøret var Messi den mestscorende med 54 mål på 64 kamper, foran Kane, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani og Robert Lewandowski (alle 53 mål hver), like mange som Kane, men ingen av de tre spiller flere kamper i 2017.

Pssst! Følger du VG Sporten på Instagram? Anbefales!

Dermed kommer Kane til å trone alene på toppen av den eksklusive listen 31.desember.

Flest Premier League-scoringer i et kalenderår

Etter 21 minutter av den første omgangen smadret Kane i tillegg den 22 år gamle rekorden til Alan Shearer for flest Premier League-scoringer i et kalenderår.

Christian Eriksen slo et frispark fra hjørnet av 16-meteren hardt inn i boks, og fra to meter headet Kane enkelt inn 1-0.

Da tok tidligere rekordholder Shearer til Twitter for å gratulere Kane:

Men Kane hadde ingen planer om å gi seg med den ene scoringen:

• Syv minutter før pause spilte Eriksen til Dele Alli i mellomrom, som fant Son Heung-min ute til venstre. På første slo Son inn i boks, der Kane lå og ventet på tre meter. Sekundet etter lå ballen i mål.

• Etter halvspilt 2.omgang var hat-trick'et et faktum. Alli fant Kane med en fin stikker, og alene med Fraser Forster var Kane iskald. Han chippet lekkert inn 5-1.

HAT TRICK HERO! Harry Kane scoret tre mot Southampton. Foto: Eddie Keogh , Reuters

– Det var en god følelse. Jeg er veldig fornøyd med hat tricket, og det er gøy å bli sammenligna med de store, sier Kane etter kampen.

Det var også Kanes sjette hat-trick i Premier League i kalenderåret 2017, som den første i ligaen noensinne. Sergio Agüero, Romelu Lukaku, Alvaro Morata, Wayne Rooney, Callum Wilson og Joshua King har til sammenligning scoret seks hat tricks - til sammen.

Alli og Son scoret hvert sitt i 2.omgang med bare 121 sekunders mellomrom, like etter at Southamptons Mario Lemina hadde skutt i tverrliggeren. Sofiane Boufal reduserte til 1-4 før Kane satte inn sitt tredje for dagen. Dusan Tadic pyntet på resultatet da han fastsatte resultatet til 2-5 ti minutter før slutt.

Tottenham har ikke tapt på 12 Boxing Day-kamper (ni seirer, tre uavgjorte), og de har også tatt 28 av 33 mulige Premier League-poeng mot Southampton siden «The Saints» rykket opp i 2012.