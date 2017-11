Heldig Sterling avgjorde da City vant igjen

(Huddersfield – Manchester City 1-2) En «flaksescoring» av Raheem Sterling avgjorde da serieleder Manchester City slet seg til tre nye poeng, etter en meget tøff bortekamp mot Huddersfield.

Sterling ble truffet etter at keeper Jonas Lössl reddet Gabriel Jesus' avslutning, og ballen dalte i en bue inn i mål bak den danske målvakten. Det var selvsagt ikke tilfeldig at Sterling var på rett plass, men det var tilfeldig at han ble truffet i låret og scoret uten at han visste hva han gjorde.

Huddersfield så lenge ut til å bli det andre laget som stoppet den suverene serielederen. City sto med 11 seire og uavgjort mot Everton før den korte turen nordøstover til Huddersfield.

Det ble en sur kveld for Pep Guardiolas lag. Huddersfield stablet opp hele laget foran egen keeper, drevet frem av en intens atmosfære på John Smith's Stadium.

– Man har alltid muligheten i en kamp, i hvert fall på forhånd, lo Huddersfield-manager David Wagner før kampen. – Vi må nekte dem for store rom, la tyskeren til.

Og planen ble godt synlig.

I ren Drillo-stil lå Huddersfield særdeles lavt og ventet på Citys offensive maskin, men selv et av verdens beste lag sliter når det ikke er plass. Den første halvtimen skjedde nesten ingenting, men så skapte David Silva ubalanse med sin deilige teknikk og plutselig var Sergio Agüero fri, men da ryddet Christopher Schindler opp med en takling i siste tidel.

Like etter hadde Agüero en ny mulighet etter en Silva-flikk, danske Jonas Lössl reddet og på returen rotet Raheem Sterling for mye med ballen.

Og etter en omgang Manchester City hadde kontrollert fullstendig var det Huddersfield som kunne gå til pause med en smått sensasjonell ledelse: Corner, inn fra Tom Ince, Christopher Schindlers heading traff City-stopper Nicolás Otamendi i skulderen og inn bak keeper Ederson, et uheldig selvmål av argentineren.

Da så det virkelig skummelt ut for City, men det skulle bare gå 50 sekunder av 2. omgang før David Silva åpnet forsvaret igjen: Et deilig gjennomspill til en fremadstormende Raheem Sterling, han ble holdt i en duell med Scott Malone og fikk en grei straffe. Sergio Agüero dyttet den arrogant vakkert ned i høyre hjørne, straffemål av argentineren i den tredje strake kampen.

Leroy Sané traff tverrliggeren på et frispark fra drøyt 20 meter, men Huddersfield så ut til å holde unna i sin konstante forsvarskamp. Ti minutter før slutt kastet Pep Guardiola innpå Gabriel Jesus, tok ut kaptein Vincent Kompany og spilte med tre bak og på mange måter ble det avgjørende. For Jesus var helt sentral da Sterling ble matchvinner med sin åttende ligascoring.