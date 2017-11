Hat trick-Rooney hylles etter scoring fra egen banehalvdel

(Everton - West Ham 4-0) Wayne Rooney (32) avsluttet sitt hat trick med å prikke inn et mål fra egen banehalvdel.

Det skjedde i det 66. minutt. West Ham-keeper Joe Hart var ute av eget felt for å klarere ballen, men den endte rett i beina på Wayne Rooney. Tidenes mestscorende engelske landslagsspiller viste at målteften fortsatt er til stede - og prikket ballen i nettet fra egen banehalvdel.

– For et mål, Wayne Rooney! Og for et hat trick, meldte tidligere storscorer Alan Shearer, og la ved et par klappe-emojier.

– Det er et av de vakreste målene jeg har scoret noen gang, om ikke det vakreste. Jeg har aldri truffet bedre på en fotball. Og at det gir mitt første hat trick for Everton... Jeg er overlykkelig, sier målscoreren selv.



Oisann: Rasende Conte sendt på tribunen

Les også: Scoringsbonanza for Liverpool og Arsenal - City avgjorde på overtid

Det var hans tredje scoring i kampen, det etter først å ha sendt Everton i ledelsen på returen fra sin egen straffebom. Ledelsen doblet han rett før halvtimen spilt. Før han nettet sitt tredje for dagen, reddet for øvrig Jordan Pickford en straffe.

Ifølge statistikkleverandøren Opta er det uansett Rooneys første hat trick på 2272 dager, altså siden 10. september 2011. Aldri før har det gått så lenge mellom to hat-trick for en spiller i Premier League, melder de.

– Et herlig hat trick, og en herlig kamp av Wayne. Han er kaptein for en grunn, sier David Unsworth, den midlertidige manageren som ledet laget i sin siste kamp for denne gang. Sam Allardyce, som var på tribunen mot West Ham, tar over klubben fra torsdag av.

– Jeg tok over da vi var blant de tre siste, og nå er vi over de nederste seks, sier han, som går tilbake som sjef for U23-gutta til Everton.

Wayne Rooney, som ble byttet ut til stående applaus, er nå oppe i syv ligamål denne sesongen. Men Everton, som har slitt stort denne sesongen, ga seg imidlertid ikke med tre.

Ashley Williams la på til 4-0 før sluttsignalet gikk.

Dermed karrer klubben seg opp på 15 poeng, noe som holder til en 13. plass.

Les også: Utskjelt svenske hyllet etter United-seier

Slik ble Rooney hyllet da han ble tidenens mestscorende engelske landslagsspiller:

På den andre siden fortsetter nedturen for West Ham, som også de har sparket treneren denne sesongen. Laget ligger tredje sist på tabellen med sine ti poeng, bare poenget foran både Swansea og Crystal Palace.

Også Joshua King viste at han vet hvor målet står onsdag. Hans mål ble imidlertid ikke noe annet enn et trøstemål for Bournemouth, som tapte 1-2 for Burnley.

Avis: Her er Manchester Uniteds ønskeliste