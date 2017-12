Hat trick-Kane tangerte Shearer-rekord - Alli risikerer karantene

(Burnley - Tottenham 0-3) Dele Alli skaffet straffen som Harry Kane scoret sitt første av tre mål på, men risikerer selv å bli straffet for måten det skjedde på.

– Dette er juks. Det er filming, konstaterte tidligere Premier League-spiller Trevor Morley i TV 2-studio i pausen. Han snakket om måten Dele Alli gikk i bakken på innenfor feltet til Burnley.

Tror på Alli-straff

Få minutter før hadde Alli fått et tidlig gult kort, og dersom dommeren hadde gitt ham gult for filming, ville det betydd marsjordre etter bare seks minutter for unge Alli. Istedenfor endte det med en straffe som Harry Kane sikkert ekspederte i mål.

– Hvis han hadde lyst til å stå på beina, hadde han klart det, mener Morley.

Tidligere lille julaften: Agüero i fyr og flamme | Slo 38 år gammel rekord

Fikk du med deg Messis El Clásico-assist - uten sko...

Nytt av året er det at spillere kan bli straffet i etterkant for filming. Allerede har Evertons Oumar Niasse og West Hams Manuel Lanzini blitt utestengt for å ha filmet til seg straffe. Dermed kan Alli fortsatt straffes for hendelsen.

I SENTRUM: Dele Alli brukte bare fem minutter på å få gult kort. Ikke lenge etterpå fikset han straffe til eget lag. Foto: Paul Childs , Reuters

– Dette blir en viktig jobb for panelet, for dette er første gang det skjer med en spiller fra en topp seks-klubb. Han er en stor stjerne og han er engelsk. Jeg tror han får (to) kamper, sier TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Hat trick-Kane

Tottenham hadde sjanser til å legge på til 2-0 før hvilen, men Premier League-overraskelsen Burnley spilte seg mer og mer inn i kampen, før Tottenham igjen tok kommandoen fra starten av omgang nummer to.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

20 minutter før slutt kom også scoring nummer to, det etter slurv av Ben Mee. Den tidlige julegaven takket Kane for, og alene med keeper scoret han sitt andre mål for kvelden. Ikke lenge etterpå var tallet tre, og med det utlignet han også Alan Shearers 36 ligamål i ett kalenderår.

– Det var en fine gave. Det er helt sikkert. Men det var en tøff kamp, og det visste vi den kom til å bli. Det endte 3-0, men det kunne ha blitt mer, sier Harry Kane, som er klar over at han tangerte rekorden til Shearer.

– Vi har fortsatt Southampton igjen, minner han på.

TOPPSCORER: Harry Kane scoret tre ganger mot Burnley. Han har nå 15 på 18 kamper. Det er like mange som Mohamed Salah, men Liverpool-angriperen har én kamp mer. Foto: Paul Childs , Reuters

Tottenham vant 3-0 og revansjerte med det forrige rundes ydmykende 1-4-tap for serieleder Manchester City.

Mauricio Pochettinos menn klatrer forbi Burnley på tabellen. Laget har 34 poeng etter halvspilt liga. Det holder til en 5. plass, ett poeng bak Liverpool. Burnley ligger to plasser bak med to poeng færre.

VG kommer tilbake med mer!