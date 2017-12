Han har endret engelsk fotball

Kommentar Harry Kane scorer, Liverpool leker, Chelsea vinner, United fortviler, julefotballen leverer og alle koser seg med Premier League.

Men én ting er jo feil. Det virker helt avgjort. I desember.

Det fremstår som om engelsk fotball er avkledd av Pep Guardiola. I kveld kan forspranget på toppen av tabellen øke til 15 poeng, en historisk stor ledelse på denne tiden av året.

Engelske klubber har rotet det til i Europa gang på gang, og fått berettiget kritikk for å få altfor lite ut av TV-milliardene. Tilhengerne har bitt det i seg og i hvert fall slått tilbake med én ting: Ingen, ingen skal komme å si at andre ligaer er tøffere enn den engelske, der alle kan slå alle, ingen kamper er enkle og det sjelden vinnes med store sifre.

Det var før Pep Guardiola. Det var før 5-0, 6-0, 5-0, 7-2, 4-0, 4-1, 4-0, det var før 60 mål og 18 seire på 19 kamper.

Er han for god? Hvor lenge skal dette fortsette? Ut denne sesongen? Hva med den neste?

Eller er det litt tilfeldig at City også har vunnet nesten alle de jevne kampene (syv ettmålseire)?

Det er neppe tilfeldig, og dominansen kan nok komme til å vedvare en stund. Det virker mer som om alle males i stykker av dette ballbesittende monsteret, som aldri lar motstanderne hvile. Kanskje har vi aldri sett noen med et skarpere syn på dette spillet enn Guardiola, en besatt mann som puster fotball, som vil eie alle kamper, ha ballen hele tiden og engelsk fotball har aldri opplevd maken.

Bakgrunn: Guardiolas syv ord (VG+)

Det er en revolusjon. Han har rett og slett endret engelsk fotball.

«Jeg blir trist når jeg hører at ballbesittelse ikke er viktig. Jeg vil gjerne ha 100 prosent ballbesittelse», hørte jeg ham si i en lang enetale i München for et par år siden. Det frådet nærmest av munnen hans da han erklærte at «mine spillere driver med dette fordi de elsker ballen, ellers hadde de gått i gym’et».

Angrep er det beste forsvaret.

Ideene fungerer, for å si det forsiktig. Han har vunnet seks av åtte mulige ligagull, pluss en annenplass med Barcelona og en tredjeplass med Manchester City, og hvis vi spalter det ned til enkeltkamper er tallene brutale:

På fire sesonger i Barcelona, tre i Bayern München og halvannen i Manchester City har Pep Guardiola ledet sine lag i til sammen 311 seriekamper. 239 av dem er vunnet, bare 29 er tapt.

Siden Guardiola startet som trener på toppnivå i 2008, har det gått nesten 11 kamper mellom hvert serietap.

Han slet riktignok litt i sin første sesong i England, og mange tvilte på ham etter tredjeplassen (seks tap). Guardiola maste stadig om at han trengte tid. Det ser ut som om han hadde rett. Nå er det gått 19 kamper uten et eneste nederlag. Bestenoteringen er to tap (Barcelona 10/11 og Bayern 13/14).

FØRSTE LIGAGULL: Pep Guardiola har seks ligamesterskap på åtte sesonger. Her feires han av Barcelona-spillerne etter det første, i mai 2009. Foto: AP

Husker du denne? Har fått nok av Guardiola-fotballen

Ingenting tilsier at det første nederlaget skal komme mot Newcastle på St. James’ Park i kveld. Teorien om at Guardiolas lag de siste sesongene har hatt en tendens til å falle litt sammen i andre halvdel av sesongen (og at det kan skje igjen), fremstår stadig tynnere.

Hva skal man nå snakke om utover våren? I fem lange måneder kan det komme til å handle om fire Champions League-plasser. For all del, kjærligheten til engelsk fotball, og intensiteten til de som på fortreffelig vis formidler oss dette, gjør sikkert at en Coutinho-fulltreffer, et Kane-hat trick og en Lingard-hælflikk fortsatt vil lokke frem betydelige superlativer.

Likevel kan det bli en litt rar andre halvdel. José Mourinho begynner liksom å virke uinteressert allerede, som for å illustrere at han har gitt opp (og ikke bryr seg så mye). Nå begynner han å småhakke på Manchester Citys pengebruk. «City kjøper backer for like mye penger som andre bruker på spisser», meldte Mourinho i går.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Og det er selvsagt de som vil antyde at Pep Guardiola har fått mye gratis, først i suverene Barcelona, med suverene Messi, så i suverene Bayern.

Men Mourinho og de andre bør nok heller studere hvordan Guardiola får noe ut av spillerne sine, mer enn hvor mye som er brukt på dem.

Det er enorme penger i City-systemet, men så stor forskjell er det ikke på stallen til topplagene. Dette handler også mye om hvordan Guardiola har greid å løfte enkeltspillere, som Delph, Stones, Otamendi, Sterling, Sané, og også rutinerte typer som Fernandinho og Silva har vokst. Alle er bedre.

De som har vunnet og vunnet denne høsten, er stort sett de samme som var der i forrige sesong. Det tok bare litt tid for dem å forstå alle ideene i trenerens hode.

Nå gjør de det.

Og kanskje vil Manchester City ende opp som Pep Guardiolas aller mest imponerende byggverk.

PS! I cupsammenheng er han ikke like uslåelig: To (av fire) cupmesterskap i Barcelona, to (av tre) i Bayern. I Champions League: To triumfer (begge med Barcelona), fem tap i semifinalen og ett i 8-delsfinalen (Manchester City i fjor).