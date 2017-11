Guardiola har skapt et brutalt monster

Kommentar MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (46) klør seg i ofte i hodet. Det er ikke fordi han lurer på hvordan laget hans skal spille fotball.

Det vet han.

Etter halvannet år i Manchester City har spanjolen revolusjonert engelsk fotball. Det gikk i og for seg ikke veldig bra den første sesongen, men han messet hele tiden om at han «trengte tid». Det kan virke som om han hadde rett, der også.

Selvsagt har Manchester City brukt enorme penger, men det er det flere klubber som har gjort, og like selvsagt er det at den spanske manageren har gjort en fantastisk jobb med de spillerne som er hentet, og det er det ikke alle managere som gjør.

Under pressekonferansen etter 3-1-seieren over Arsenal forteller Guardiola at han er «so, so happy». Han sier ofte at han er det, og denne sesongen er det heller ingen grunn til å være noe annet. Guardiola svarer på noen få spørsmål fra engelske journalister og noen færre, på spansk, fra spanske, før han etter ti minutter forsvinner for å sette seg til rette foran storskjermen.

Der fikk han se Chelsea vinne over Manchester United, hvilket betyr at Manchester City leder med åtte poeng etter 11 serierunder. Siden trepoengsregelen ble innført i 1981/82 har det skjedd syv ganger at den engelske ligaen er blitt vunnet med et tosifret antall poeng.

Nå kan Manchester City være på vei mot en lignende utklassing, og bare så det er nevnt; den suverene rekorden tilhører nabo United, som endte 18 poeng foran Arsenal i 1999/2000.

1-0-FEIRING: Pep Guardiola snur seg mot benken, og drar med seg hele Etihad i feiringen av Kevin De Bruynes 1-0-scoring. Foto: REUTERS

«Det er bare gått to og en halv måned av sesongen», presiserte Pep Guardiola i intervjuer foran møtet med Arsenal. «Vi kommer ikke til å kopiere Arsenal og gå ubeseiret gjennom sesongen», sa han, med referanse til det uslåelige Vieira-, Bergkamp- og Henry-laget fra 2003/04.

Det er et poeng at ikke engang en tredjedel av den engelske ligaen er unnagjort. Det er for tidlig å konkludere (og det skrev jeg om etter den første av to seire over Napoli i Champions League). Pep Guardiolas lag har nesten alltid hatt dårlige perioder.

Men det er ikke til å komme bort fra at Manchester City ser ut som en seriemester. For dette handler ikke først og fremst om poengavstanden ned, det handler mye mer om hvor dominerende City er i kampene. Dette er et brutalt lag å møte. Et brutalt, ballbesittende, balljagende monster.

86 dager er gått siden 2-0-seieren over Brighton i serieåpningen. Manchester City har spilt 17 kamper. 16 av dem er vunnet (én på straffer), én er endt uavgjort (mot Everton). Målforskjell: 52–10. En spansk journalist lurte på om Guardiola har opplevd en lignende start.

– Jeg kan ikke huske det. Og i dag kunne vi scoret fem eller seks, påpekte han, intens som alltid, hele tiden på jakt, hele tiden ute etter å forbedre seg, aldri helt fornøyd.

3-1-seieren over Arsenal var ikke Manchester Citys beste kamp denne sesongen. Presisjonen på den siste tredjedelen var ikke som vanlig, Arsenal yppet seg i 2. omgang og City fikk et par viktige dommeravgjørelser med seg.

Likevel var klasseforskjellen åpenbar, foran 54 tusen på et Etihad som merkelig nok ikke koker over av begeistring. Det tar av litt innimellom, men i det store og hele er City langt mindre dominerende på tribunen enn på banen.

Der går det unna, hele tiden, det er absolutt aldri fred å få, ikke for motstanderne, men heller ikke for City-spillerne. Pep Guardiola henger over dem på sidelinjen, ustanselig får de nye beskjeder, han peker dem hit og veiver dem dit, ofte utenfor sin oppmerkede sone. Det går fort når City har ballen, men det går like fort når City ikke har den; gjenvinningsfasen er kanskje den aller mest imponerende. Guardiola vil at City skal ha ballen, og de spillerne som ikke vil være med på å jakte på den, får ikke være med.

I MANCHESTER: Trond Johannessen.

Keeper Ederson har vært en stor suksess i sin balltrygge inntreden (selv om han holdt på å gjøre en kjempetabbe i går). Kyle Walker er kanskje ikke så balltrygg som Guardiola egentlig skulle ønske (det jobbes det garantert med), men han tilbyr voldsom løpsstyrke og entusiasme og har også imponert, men aller mest imponerende er kanskje forvandlingen til midtstopperduoen John Stones og Nicolás Otamendi.

Knapt noen trodde på dem etter forrige sesong, men det er jo nok at Pep Guardiola beholdt troen.

Fernandinho har vokst til å bli en av de beste defensive midtbanespillerne i verden, Kevin De Bruyne er en av de beste offensive, David Silva er oljen som konstant smører maskineriet, Raheem Sterling og Leroy Sané er blitt bråvoksne, Sergio Agüero driver med sitt, altså scorer mål, og på benken sitter det bein verdt et par milliarder som er lystne på å være med på moroa.

Når kommer motgangen? Pep Guardiola ble minnet på at desember har vært en vanskelig måned, men han hevder at han ikke er bekymret.

– Vi må være forberedt hele tiden. Vi vet at vi kan tape når som helst, slik er det i idrett, sier han.

Akkurat der er det ikke så lett å tro på ham.

PS! Manchester City har scoret 38 mål i ligaen. Det er faktisk ett mål dårligere enn i sesongen 2011/12. Da hadde også City ti seire og én uavgjort etter 11 kamper, og vant ligagullet, men bare etter et målforskjelldrama med Manchester United.