Guardiola advarer: – Kommer til å ta  drepen på spillerne

(Manchester City – Watford 3-1) Manchester City-manager Pep Guardiola (46) mener jule- og nyttårskjøret i engelsk fotball er blitt for brutalt.

– Alle har fått med seg hvor mange skader det har vært de siste ukene. Vi kommer til å ta drepen på spillerne. Jeg sier ikke at man skal endre på Boxing Day, det er en flott tradisjon. Men du kan ikke spille på Selhurst Park (Crystal Palace) på nyttårsaften, så håpe å kunne feire nyttår, men isteden bruke alle krefter på en ny kamp to dager etter. Det er ikke basket eller tennis, spillerne trenger å hente seg igjen. Bare se hvor mange spillere som har muskelskader, sier Guardiola etter 3-1-seieren over Watford.

Pengene renner inn

Han er vant til å bli lyttet til, men akkurat her spørs det om han kommer noen vei med sine synspunkter.

Guardiola er ikke den første manageren som klager på hardkjøret, men fotball på denne tiden er en tradisjon publikum elsker, for ikke å snakke om TV-publikum verden over – og pengene renner inn. Premier League er ekstra attraktiv nå som de fleste andre ligaer har tatt en pause.

Imens lappes altså Premier League-spillerne sammen. Manchester City spilte sin fjerde kamp på elleve dager, og etter Crystal Palace nyttårsaften ventet Watford to dager senere. Andre lag spilte lørdag-mandag.

– Sjefene må virkelig tenke gjennom dette. Jeg vet at «the show must go on», men det her er ikke normalt. I England blir ikke spillere beskyttet. Du kan ikke spille annenhver dag, sier Pep Guardiola.

SURT OG KALDT: Det var «Manchester-vær» da Pep Guardiolas lag slo Watford 3-1. Foto: AP

Citys midtbanestrateg Kevin De Bruyne var på nesten mirakuløst vis klar igjen til Watford-kampen, etter råtasstaklingen som felte ham mot Palace. Men Gabriel Jesus er ute i noen uker, og mot Watford fikk Kyle Walker seg en smell.

– Vi må undersøke ham, han kan ha et lite problem, sa Guardiola om sin viktige høyreback.

Manageren var meget tilfreds med at hans spillere vant med en gang igjen, etter at Palace stoppet seiersrekken på 18 kamper. Nå er det 15 poeng ned til Manchester United. Chelsea er 17 poeng etter, men har bortekampen mot Arsenal til gode og kan overta annenplassen onsdag kveld.

Og det var flere lyspunkter for City: Ikke bare var De Bruyne klar, John Stones var det samme etter seks uker ute, Fabien Delph var med igjen og ikke minst returnerte David Silva, etter to kamper borte, av private årsaker. Silva har vært hjemme i Spania, og ifølge Guardiola kan han komme til å reise dit igjen.

– Vi er veldig glad for at David er hos oss. Vi vet ikke hvor lenge det varer, men man så igjen hvor viktig han er. Han vil gjerne spille, men familien er det viktigste i livet, sier City-manageren.

Silva trengte bare et halvt minutt før han var dirigenten bak 1-0, og det var ikke engang gått et kvarter da han regisserte angrepet som endte med 2-0. De tre poengene var langt på vei sikret.

14 trekk

1-0 var en festscoring, rett fra avspark, 14 trekk, Watford var knapt var borti ballen. Silva snek til seg et par meter i rommet mellom forsvaret og midtbanen, som han er ekspert på, fikk pasningen, skaffet seg oversikten og dyttet en vakker pasning til en fremadstormende og sprudlende Leroy Sané på venstresiden. Det lave, knallharde innlegget endte hos Raheem Sterling på bakre stolpe, som, med venstrebeinet, på strålende vis styrte City i ledelsen etter 38 sekunder, sesongens raskeste Premier League-scoring.

2-0-JUBEL: Raheem Sterling, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling feirer Manchester Citys andre scoring, et selvmål av Christian Kabasele. Foto: AFP

2-0 kom da Silva tredde gjennom alltid like kraftfulle Kevin De Bruyne på motsatt side. Belgierens innlegg var på vei mot Sergio Agüero, men Watfords Christian Kabasele kom imellom og skled ballen i eget mål.

Kevin De Bruyne virket overhodet ikke preget av taklingen som senket ham mot Palace, og var nær 3-0 da han prikket tverrliggeren fra 18 meter. Watford ble spilt bakover gjennom nesten hele omgangen. Likevel: Det kunne blitt litt mer spennende dersom Andre Gray hadde utnyttet en av sine to gode kontramuligheter på motsatt side, særlig da han fikk halve banehalvdelen for seg selv etter en halvtime. Men det ble litt for skrått hold, og City-keeper Ederson reddet med en sterk beinparade.

Sergio Agüero hadde en god sak da han ropte på straffe i 2. omgang, men isteden gravde han frem det tredje målet etter en keeperretur. Manchester City så ut til å bruke det meste av tiden på å kontrollere inn poengene,

Andre Gray fikk sitt reduseringsmål åtte minutter før slutt, og Watford hadde en mulighet til å score ytterligere en gang, pluss at Roberto Pereyra også var meget nær straffe på overtid. Manchester City rotet det liksom til litt i siste halvdel av 2. omgang, men seieren var aldri i fare.

PS! Manchester City har 20 seire, to uavgjort og 62 poeng etter 22 runder. For halvannet år siden endte City på 66 poeng etter 38 runder. Det holdt til fjerdeplass.