Full ordkrig mellom Scholes og Mourinho

Manchester United-manager José Mourinho slår tilbake mot Paul Scholes og anklager klubblegenden for å være sjalu på Paul Pogba.

Paul Scholes, som nå jobber som TV-ekspert for BT Sports, var en av flere fotballeksperter som var svært kritisk til Manchester United etter 0-0-kampen mot Southampton lørdag. Etter 2-0-seieren mot Everton mandag var det José Mourinho som tok bladet fra munnen og hamret løs mot Scholes:

– Jeg synes det eneste Paul Scholes gjør er å kritisere. Han kommenterer ikke ting slik man skal gjøre på TV, han bare kritiserer. Han vil bli husket som en fantastisk spiller, men ikke som en fantastisk TV-ekspert, sa Mourinho ifølge The Guardian.

– 25 prosent så suksessfull som meg

– Spillerne underpresterer tydelig og kanskje gjør Mourinho det også. Underpresteringen har vart og vart, og det må manageren ta ansvar for, var noe av det Scholes sa.

– Hvis Paul Scholes en dag bestemmer seg for å bli manager, håper jeg han kan bli 25 prosent så suksessfull som meg, da bør han være fornøyd. Men jeg må presisere at Paul Scholes var en fantastisk spiller. Og jeg kan bare takke ham for alt han har gjort for klubben min.

Scholes, som spilte 499 kamper for Manchester United, var blant annet kritisk til hvordan Mourinho brukte milliardmannen, og navnebror, Paul Pogba. De stikkene hadde Mourinho fått med seg:

– Pogba gjør sitt beste i hver eneste kamp. Det er ikke Pogba sin feil at han har tjent mye mer penger enn Paul Scholes. Det er ikke Scholes' feil heller, det er bare slik fotballen er, sa manageren.

Tror de ønsker å komme tilbake

Scholes er langt fra den eneste som har vært kritisk til Mourinhos spillestil. Også Rio Ferdinand og Gary og Phil Neville har vært skeptiske til United-sjefen. Men portugiseren tror de tidligere spillerne har andre motiver når de snakker negativt om sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg tror de ville elsket å jobbe her. Men det er et problem som jeg ikke kan løse, sa Mourinho på pressekonferansen etter Everton-seieren.