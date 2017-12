Fjørtoft: Vil ikke sammenligne Manchester City med «tidenes beste»

(Manchester United - Manchester City 1-2) Mens Erik Thorstvedt hyller Pep Guardiolas lag som det beste i ligaen noen gang, vil Jan Åge Fjørtoft vente med slike beskrivelser.

– Jeg tror jeg aldri har sett et Premier League-lag som spiller bedre fotball enn det City gjør. Det er så vakkert å se på, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio etter storkampen, og presiserer at han tar med United-årgangene under Alex Ferguson og Arsenal-årgangen som gikk ubeseiret gjennom sesongen.

Bakgrunn: City vant – Mourinho skyldte på dommeren

Etter at Manchester City slo byrival United på Old Trafford, mener Jan Åge Fjørtoft at det fortsatt skal langt mer til enn en god høstsesong for å fortjene sammenligning med de lagene Thorstvedt refererer til.

– Man har Manchester United-lag på sitt beste under Alex Fergurson, man har Arsenal som var «invincible», og dit skal vi ikke nå. De har ennå ikke vunnet titler. Tar de Premier League-tittelen og kommer seg til en Champions League-finale, så kan de være med i sammenligningen, sier mannen med nært 200 kamper i engelsk fotball til VG.

– Jeg tror det er veldig viktig, spesielt når man lar seg imponere over det Guardiola får til med City, at man ikke blir historieløse, understreker Fjørtoft.

Merseyside-derbyet: Rooney spolerte kvelden for Liverpool

Slik senket City United søndag kveld:

Halle: Rekorden taler for seg selv

Gunnar Halle spilte i sin tid for Oldham, Leeds, Brighton og Wolverhampton i England.

Han mener rekorden på 14 strake ligaseire i en og samme Premier League-sesong er svar godt nok på spørsmål om det er tidenes Premier League-lag som leder serien akkurat nå.

– De er utrolig gode offensivt og scorer mange mål. Når de nå også har denne rekorden, så taler det for seg selv, mener Halle.

Siden Premier Leagues første sesong i 1992/93 har ingen lagt tatt så mange poeng som Citys 46 etter 16 runder.

Kun et lag har hatt en mer suveren ledelse etter 16 runder enn Citys nå. Sjekk i egen faktaboks!

Disse har vært mest suverene etter 16 runder i Premier Leagues historie: 2017/18 - Manchester City med 46 av 48 poeng. Leder med elleve poeng foran United. 2012/13 - United ledet seks poeng foran City, med 39 mot 33 poeng. 2005/06 - Chelsea med 43 av 48 poeng. Ni poeng foran United. 2000/01 - Manchester United ledet åtte poeng foran Arsenal, med 39 mot 31 poeng. 1993/94 - Manchester United ledet med tolv poeng, med 41 mot Blackburns 29 poeng.

Både Fjørtoft og Halle mener «det begynner å se ut som» at City har avgjort tittelracet allerede 10. desember.

– Jeg skrev det nettopp på Twitter, for det er ikke over før «the fat lady sings», sier Fjørtoft og legger til:

– Men hun har funnet frem kjolen i størrelse ekstra large og er på vei inn på scenen. Dette var en av sjansene United hadde. Det er ingen som vil si høyt i Manchester United at dette var en matchball, og det var det kanskje ikke, men City vant i hvert fall et svært avgjørende sett.

Halle sier følgende:

– De vinner jo også jevne kamper hvor de ikke spiller så godt. De har scoret på overtid i noen av de kampene som har vært nå, så det begynner å nærme seg.

Og slik endte Merseyside-derbyet tidligere søndag: