Everton sparket Koeman: - En forhastet løsning

I sommer var Ronald Koeman lenket til Barcelona. Mandag fikk han fyken som manager for Everton.

Det melder Premier League-klubben mandag, dagen etter at de fikk juling av Arsenal. Under kampen viste styreleder Bill Kenwright stor misnøye med det han så ute på matta.

– Everton kan bekrefte at Ronald Koeman er ferdig i klubben. Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet overfor Ronald for det han har gitt til klubben over de siste 16 månedene og for å ha ledet klubben til en 7. plass forrige sesong, heter det i en uttalelse fra Premier League-klubben.

Like bra har det ikke gått denne sesongen. Etter ni runder ligger Everton helt nede på tredje sisteplass.

Etter seieren over Stoke i sesonginnledningen har det meste gått på tverke for blåtrøyene fra Merseyside, som brukte sommeren på å fornøye laget sitt for store summer etter å ha solgt målmaskin Romelu Lukaku.

På de siste åtte kampene har det bare blitt én seier, to uavgjort og hele fem tap. Søndag ble laget smadret av Arsenal med hele 5-2. Se målene under.

–Det er ikke noe overraskende at de gjør det, men jeg synes det er en forhastet løsning. De har underprestert, men ni kamper er for lite. Hadde han levert dårlig forrige sesong, kunne jeg skjønt det, men syvendeplassen var bra, sier Petter Myhre, TV 2-ekspert og tidligere Vålerenga-trener, til VG.

– Resultatene har vært for dårlig, men ser du på kampprogrammet, har det vært ganske tøft. Jeg ville latt han fått mer tid, åtte-ti kamper til. Det Everton-laget skal selvsagt ligge høyere opp, men faktum er at de måtte spille inn et ganske nytt lag i tillegg til at de har blitt hauset opp. Topp fire er for tøft for dem, mener Myhre.

Det er ikke mange månedene siden 54 år gamle Koeman ble ryktet til Barcelona, som han i sin tid spilte for, og i sommer uttalte han at «det ville vært en drøm» å trene det katalanske storlaget. Da var imidlertid ikke tiden inne, for han «skyldte Everton» å bli.

– Vi har et veldig sterkt og spennende prosjekt på gang. Vi skal forsterke stallen og gjøre vårt beste for å nå Champions League neste sesong, sa han i sommer.

Slik blir det ikke, i hvert fall ikke med ham ved roret. Ronald Koeman har ledet ni klubber som manager siden år 2000. Han kom til Everton fra Southampton i 2016.