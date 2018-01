De utskjeltes revansje

Kommentar Blir dette sesongen der latterliggjorte manager-veteraner virkelig viser at de ikke er så udugelige likevel?

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det var ikke akkurat vill jubel som preget Crystal Palace-fansen i sosiale medier, da det ble kjent at Roy Hodgson skulle overta roret.

Etter en sesongstart bokstavelig talt uten mål og mening, var det mange som ikke skjønte stort av at den aldrende manageren, som trakk seg umiddelbart som England-sjef etter Island-fadesen i EM og ikke akkurat var noen hit i Liverpool, fikk en ny sjanse som redningsmann på øverste nivå.

LES OGSÅ: Fikk sparken etter 77 dager

Nå har pipen fått en annen lyd, for å si det forsiktig.

Ennå er det mye jobb å gjøre før ny Premier League-kontrakt er sikret, men tallenes tale før og etter Hodgsons inntreden er som natt og dag.

På de 11 siste kampene i serien har Crystal Palace bare tapt én gang, og Roy Hodgson ble også manageren som omsider lyktes med å stoppe Pep Guardiola og Manchester Citys utrolige seiersrekke. Faktisk var klubben fra øst i hovedstaden bare et mislykket straffespark unna å ta alle tre poengene mot den suverene serielederen.

Og nå i forrige serierunde slo hardtkjempende Palace tilbake borte mot Southampton, og tok alle poengene på bortebane.

Dermed er plutselig klubben, som så helt fortapt ut i starten av sesongen, på 14. plass på tabellen, med bare tre små poeng opp til den øverste halvdelen av tabellen.

Det skal den tidligere Viking-treneren ha veldig mye av æren for.

Og egentlig er det ikke så fryktelig overraskende at Roy Hodgson får det til. For det er ingen tvil om at han er en drivende dyktig fagmann, selv om han gjorde ting som England-manager det er vanskelig å forstå, som å sette Harry Kane til å ta hjørnespark.

Trolig handler nøkkelen til om Hodgson lykkes eller ei, om hva slags jobb han blir satt til å gjøre.

Her er en klubb som Crystal Palace perfekt, der han kan slå nedenfra og bygge en stram organisering, rundt et kollektiv det blir vanskelig å bryte ned. Akkurat som han gjorde det i West Bromwich, og før det i Fulham.

Sistnevnte hadde jeg gleden av å følge tett i årene 2008-2010, med Brede Hangeland i en sentral rolle. Det utviklet seg til et Premier League-eventyr, og kulminerte med Europa League-finale mot Atlético Madrid i Hamburg.

Ser du på det laget Fulham hadde da spiller for spiller, hadde de ingenting i den finalen å gjøre, men hjernen til Hodgson hadde skrudd sammen noe knallsterkt.

Og kanskje er det slik at det er slike jobber han må gjøre, i stedet for å skulle styre store stjerne i Liverpool, eller utsettes for flomlyset som følger med landslaget.

Artig nok er det ikke bare Hodgson som er på «den som ler sist, ler best»-jakt for øyeblikket.

David Moyes ble kjeppjaget fra Manchester United, og satt ikke igjen med så mye kred etter påfølgende fiaskoer i Real Sociedad og i Sunderland. Men West Ham våget å satse på manageren, som i sin tid slo seg opp i Everton.

Nå har ikke hans resultatliste vært helt som Hodgsons så langt, men om du ser på de siste syv kampene, er det bare ett tap å finne, og blikket er på vei oppover på tabellen. Nå var det riktgnok mye flaks og en kanon som berget uavgjort mot Spurs sist, men det er ikke ulovlig å ha litt flyt.

Fortsatt kan det gå riktig så galt med begge de aktuelle London-klubbene, men akkurat nå peker pilene i positiv retning.

Mye på grunn av at Roy Hodgson og David Moyes kanskje ikke er fullt så håpløse likevel…