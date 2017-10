De Geas superredning stoppet Liverpool

(Liverpool – Manchester United 0-0) Kun to baklengs på åtte kamper og ingen tap. Det kan José Mourinho (54) takke David De Gea (25) for.

At Liverpool ikke gikk opp til 1-0 ved Joël Matip etter 35 minutter, var definitivt De Geas fortjeneste.

Etter at Roberto Firmino lekte seg forbi Matteo Darmian, banket han inn et innlegg. Matip satte frem bredsiden og fikk til en god avslutningen fra seks meter.

Men idet man kunne høre tilløp til jubel på Anfield, leverte De Gea en utrolig beinparade.

På åtte seriekamper har United kun to baklengsmål. Ifølge Optas statistikk skal De Gea ha mye av æren for det, etter å ha reddet fem store sjanser inneværende sesong.

– Det må diskuteres om De Gea snart overskygger Schmeichel på Old Trafford, mener BBCs mann på Anfield, Simon Stone.

– Det var en utrolig redning av De Gea. Jeg må score på den, og da hadde vi kanskje vunnet kampen, sa Matip om sjansen.

Peter Schmeichel, med nesten 300 kamper for Manchester United, var med i TV 2s studio etter kampen.

– Jeg er litt skuffet. Jeg mener vi kunne gjort mer. Jose gamblet på at Lukaku eller Rashford kunne gjøre noe på egenhånd. 0-0 er et greit resultat her. Men det stopper samtidig det momentumet som United har hatt så langt, mente dansken.

Liverpool-trener Jürgen Klopp mente Mourinho hadde lyktes med sin plan.

– Man kan ikke spille på denne måten i Liverpool, men det er greit for Manchester United, sa Klopp om Mourinhos defensive kampplan.

Anbefalt: Klopp-statistikken - overlegen mot Mourinho

BENPARADE: Her tror Jöel Matip at han er i ferd med å sende Liverpool i ledelsen. Men David De Gea var lynraskt fremme med venstrefoten og fikk ballen unna. Foto: Phil Noble , Reuters

– Veldig tamt

Faktisk er det kun Stokes Eric Maxim Choupo-Moting som har scoret på De Gea og United i år.

Uavgjort gjør at Manchester United står med seks seire og to uavgjorte på åtte serierunder. Dermed kan Manchester City få en luke i tet, om de slår Stoke i ettermiddag.

Liverpool spilte på sin side uavgjort for fjerde gang denne høsten. De er syv poeng bak lørdagens motstander.

Forventningene er store og overskriftene mange i dagene før Liverpool og Manchester United møtes. Men for tredje gang på rad endte et Premier League-oppgjør mellom rivalene uavgjort.

Kun to mål er scoret mellom lagene på 270 minutter.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg trodde United skulle få til mer offensivt i denne kampen. Med tanke på den selvtilliten de har, og kvaliteten på de offensive spillerne, synes jeg det har vært veldig tamt, mente TV 2-kommentator Petter Myhre.

For United dro til Anfield uten å ha tapt i løpet av de syv første serierundene. De hadde riktignok ikke møtt et eneste lag som per nå er topp ti i Premier League.

Liverpool på Anfield ble den første virkelige ligatesten for 2017/18-versjonen av José Mourinhos menn.

Det ble en målløs test, hvor Liverpool var nærmest tre poeng og hadde et massivt ballinnhav.

Se også: Klopp slutter uten suksess

I den første omgangen var Matips mulighet det definitive høydepunktet. I tillegg fikk Lukaku en god mulighet, etter at Henrikh Mkhitaryan og Anthony Martial kombinerte seg forbi tre Liverpool-spillere.

Premier Leagues toppscorer maktet imidlertid ikke å overliste Liverpool-keeper Simon Mignolet fra 15 meter.

Sett denne? Neymar og Coutinho spøker med maskoten: