(Chelsea - Watford 4-2) Først utlignet Michy Batshuayi ti minutter etter at han kom inn. Så serverte innbytter Willian Cesar Azpilicueta rett før slutt.

Da tok Chelsea-manager Antonio Conte springfart og hoppet inn i publikum i en ellevill gledesrus.

Og ikke nok med det: Innbytter Batshuayi ble tomålsscorer da han kriget inn 4-2 på overtid, og manager Antonio Conte kunne forlate Stamford Bridge som triumfator.

Slik så det ikke ut fem minutter etter pause. Da hadde Adrian Pereyra akkurat satt inn 2-1 i favør bortelaget, det etter at Abdoulaye Doucouré hadde utlignet Pedros praktscoring på overtid av den første omgangen.

Chelsea så ut til å gå på sitt fjerde poengtap på Stamford Bridge for sesongen, men da tok Antonio Conte grep. Den italienske manageren tok Batshuayi inn for Àlvaro Morata og Willian inn for Marcos Alonso.

– De to grepene skulle vise seg å bli meget vellykkede for Chelsea. Han treffer hundre prosent, sier TV 2-ekspert Petter Myhre i kanales Premier Leauge-studio.

TOK AV: Antonio Conte har nettopp stupt inn publikum for å feire Chelseas 3-2-mål hjemme mot Watford. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Først kunne Conte slippe jubelen løs da Batshuayi satte pannebrasken til på innlegget til Pedro, som for øvrig skrudde inn 1-0 på elegant vis.

Og 2-2 ble til 3-2 da Willian sto for forarbeidet på Cesar Azpilicuetas scoring rett før slutt.

På overtid var ikke Batshuayi snauere enn at han kriget inn 4-2, til managerens elleville juble.

INNBYTTERJUBEL: Michy Batshuayi headet inn 2-2 for Chelsea og kriget inn Chelseas siste på overtid. Foto: Matt Dunham , AP

Conte er riktignok kjent for sine utagerende jubelscener, men man kan argumentere for at denne seieren var viktigere enn normalt. Laget kom fra to strake ligatap og med et nytt poengtap ville den regjerenede seriemesteren hatt en tung vei opp.

– Jeg prøvde å endre noe, men ikke glem at Àlvaro spilte for to dager siden og kommer tilbake fra skade. Han må finne formen tilbake, men det var bra for Michy å score to mål og påvirke kampen slik han gjorde, sier Antonio Conte.

Allerede er det seks poeng opp til ledende Manchester City, en avstand som kan øke til ni dersom City beseirer Burnley i 16-kampen senere lørdag.

På tross av 4-2 i målprotokollen var det imidlertid ikke en helt overbevisende seier av Chelsea. Flere ganger var bortelaget, spesielt ved Richarlison, farlig frempå, og hadde han scoret da han fikk sjansen til å legge på til 3-1 for bortelaget, hadde det hele sett annerledes ut.

– La oss ikke glemme det faktum at resultatet lyver. Chelsea kunne ha vært to eller tre mål under. De vant, men det er fortsatt problemer der, sier Pat Nevin, som spilte for Chelsea fra 1983 til 1988, ifølge BBC.

Men der Chelsea hadde marginene på sin side, gikk det ikke Watfords vei. Sesongens overraskelseslag må se seg forbigått av nettopp Chelsea på tabellen etter sitt andre tap for sesongen.

Laget står med 15 poeng etter ni kamper og ligger på en foreløpig 5. plass, plassen og poenget bak Chelsea.

