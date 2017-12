City slo tilbake mot hardt pressede West Ham

(Manchester City – West Ham 2–1) West Ham yppet seg på Etihad, men David Silva (31) sørget for Manchester Citys tredje strake 2-1-seier.

Angelo Ogbonna tente West Ham-håpet da han rett før pause steg til værs og stanget inn et innlegg fra Aaron Cresswell.

Men ingen ser for øyeblikket ut til å kunne stoppe Pep Guardiolas City-maskineri. Da dommer Mike Dean blåste av på Etihad kunne de lyseblå igjen juble for tre poeng.

Selv om det satt langt inne søndag er serielederen fremdeles ubeseiret etter 15 kamper, etter at de for fjerde gang denne sesongen sikret en 2-1-seier i sluttminuttene.

Mot Bournemouth sikret Raheem Sterling seieren syv minutter på overtid.

Mot Huddersfield forrige helg reddet samme mann seieren i det 84. minutt og mot Southampton i midtuken var det igjen Sterling som ga City tre poeng da han scoret 2-1 seks minutter på overtid.

I LEDELSEN: Angelo Ogbonna (i midten) sjokkerte Manchester City da han stanger West Ham i ledelsen rett før pause. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Mot West Ham overlot Sterling scenen til David Silva, som i det 83. minutt kastet seg rundt og akrobatisk skjøt et Kevin de Bruyne-innlegg bort i lengste stolperot.

– Vi visste at vi måtte være tålmodige. Det var vanskelig. Motstanderne kommer hit og prøver å få hver mann bak ballen. De er ikke interessert i noe annet enn å parkere bussen. Men vi har spillere som David Silva på laget, så vi vet at vi kommer til å få sjanser, sier Fabian Delph til Sky Sports etter kampen.

Tangerte PL-rekord

Før Silva avgjorde sent i kampen, hadde Nicolás Otamendi i det 57. minutt sklidd inn 1-1-målet etter innlegg av innbytter Gabirel Jesus.

Den som kanskje har mest grunn til å skuffe etter nok et West Ham-tap, er keeper-vikar Adrían. For i da City-utleide Joe Hart ikke fikk stå mot sin egen arbeidsgiver, sto spanjolen strålende mellom stengene, selv om han måtte plukke to baller ut av nettet.

– Vi får ingen poeng, så jeg kan ikke være fornøyd. Men vi lagde trøbbel for dem. Vi forsvarte oss og spilte bra, men i bunn og grunn har de så mange toppspillere, sier sisteskansen til Sky Sports.

Diafra Sakho og Michail Antonio, som sent i kampen være nære på å score West Hams andre mål, depper nok også, men det endte altså med Citys 14. seier på 15 seriekamper.

De har nå vunnet 13 på rad i serien og tangerer Arsenal og Chelseas Premier League-rekord for strake seire innfor samme sesong. Med 43 poeng har de seks poeng flere enn Chelsea hadde på samme tid i fjor, før de vant serien. Og de har elleve flere enn Leicester hadde etter 15 kamper for to sesonger siden.

West Ham-sjokk

West Ham sjokkerte serielederen før pause, og tross Citys dominans i ballinnehav, var det gjestene som så farligste ut de første 45 minuttene.

Men etter 0-1-scoringen fra Ogbonna, så City ut til å skjønne alvoret i andre omgang. Da presset de massivt og spilte seg til flere gode sjanser, både før og etter 1-1-scoringen.

Lørdag la byrival United litt press på Manchester City da de slo Arsenal, men etter søndagens seier er de lyseblå fremdeles åtte poeng foran. Neste helg er det byderby i Manchester.

