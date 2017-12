(Manchester City – West Ham 2–1) West Ham yppet seg på Etihad, men David Silva (31) sørget for Manchester Citys tredje strake 2-1-seier.

Angelo Ogbonna tente West Ham-håpet da han rett før pause steg til værs og stanget inn et innlegg fra Aaron Cresswell.

Men ingen ser for øyeblikket ut til å kunne stoppe Pep Guardiolas City-maskineri. Da dommer Mike Dean blåste for full tid på Etihad, kunne de lyseblå igjen juble for tre poeng.

Selv om det satt langt inne søndag er serielederen fremdeles ubeseiret etter 15 kamper, etter at de for fjerde gang denne sesongen sikret en 2-1-seier i sluttminuttene.

Mot Bournemouth sikret Raheem Sterling seieren syv minutter på overtid.

Mot Huddersfield forrige helg reddet samme mann seieren i det 84. minutt og mot Southampton i midtuken var det igjen Sterling som ga City tre poeng da han scoret 2-1 seks minutter på overtid.

REDNINGEN: David Silva sikret tre nye poeng til for Manchester City, etter at de kjempet seg tilbake fra 0-1. Dermed ble det ikke noe hjertelig gjensyn med Etihad for tidligere City-kaptein Pablo Zabaleta (bak). Foto: Oli Scarff , AFP

Mot West Ham overlot Sterling scenen til David Silva, som i det 83. minutt kastet seg rundt og akrobatisk skjøt et Kevin de Bruyne-innlegg bort i lengste stolperot.

– Det minnet om de siste kampene, og etter pausen trodde jeg på at vi ville score. Det var massivt. De var ti spillere i egen boks, det var nesten umulig. Derfor er det en stor seier. Det viste hva vi er, sier Manchester City-manager Pep Guardiola ifølge BBC.

Tangerte PL-rekord

Før Silva avgjorde sent i kampen, hadde Nicolás Otamendi i det 57. minutt sklidd inn 1-1-målet etter innlegg av innbytter Gabirel Jesus.

Den som kanskje har mest grunn til å være skuffet etter nok et West Ham-tap, deres niende denne sesongen, er keeper-vikar Adrían. For i da City-utleide Joe Hart ikke fikk stå mot sin egen arbeidsgiver, dro spanjolen frem den ene sterke redningen etter den andre.

– Vi får ingen poeng, så jeg kan ikke være fornøyd. Men vi lagde trøbbel for dem, sier sisteskansen til Sky Sports.

Diafra Sakho og Michail Antonio hadde begge sent i kampen muligheter til å score West Hams andre mål, men det endte med Citys 14. seier på 15 seriekamper.

De har nå vunnet 13 på rad i serien og tangerer Arsenal og Chelseas Premier League-rekord for strake seire innfor samme sesong.

Skuffet Moyes

West Ham er blant klubbene som har sparket treneren og ansatt et kjent fjes denne sesongen. Ikke alle er like begeistret for Premier League-klubbenes «stollek».

Etter at David Moyes tok over London-laget i starten av november, har de kun tatt ett poeng på fire kamper.

– Jeg er skuffet over at vi ikke får noe med fra kampen, men jeg er veldig fornøyd med spillerne. Vi var gode i kontringene og i lange tider frustrerte vi et virkelig bra lag, sier West Ham-manageren til britisk TV etter kampen hvor hans lag var farligst før pause, men ble hardt presset i andre.

Lørdag la byrival United litt press på Manchester City da de slo Arsenal, men etter søndagens seier er de lyseblå fremdeles åtte poeng foran. Neste helg er det byderby i Manchester.