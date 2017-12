Chelsea misbrukte muligheten til å legge press på Manchester-klubbene

(West Ham – Chelsea 1-0) Chelsea hadde muligheten til å legge press på Manchester-klubbene, men klarte ikke å hamle opp med et West Ham i poengnød.

Det tok ikke utskjelte Marko Arnautovic mer enn seks minutter å sende West Ham-fansen til himmels.

Etter å ha kombinert vakkert med lagkamerat Manuel Lanzini, klinket han ballen i mål. Til tross for at 199 centimeter høye Thibaut Courtois strakk seg så lang han var, kunne ikke belgieren, som kan være på vei bort fra Chelsea, gjøre noe med skuddet.

Det har ikke tilhørt sjeldenhetene at The Hammers scorer først, for så å miste ledelsen, men lørdag holdt de stand, og tok dermed en stor skalp, i tillegg til tre uhyre viktige poeng.

Kunne lagt press på Manchester-klubbene



Arnautovic ble tungen på vektskålen, og det var ikke vanskelig å se hvor viktig dette var for Arnautovic, for manager David Moyes og for fansen.

FEIRET MED FANSEN: Marko Arnautovic løp rett bort til West Ham-fansen og jublet for det som skulle vise seg å bli kampens eneste scoring. Foto: Alastair Grant , AP

Østerrikeren feiret nemlig på seg et gult kort da han jublet for mål sammen med fansen, mens Moyes jublet hemningsløst på sidelinjen – og med god grunn, med tanke på de dystre tallene han kan vise til.



Og det som smakte så godt for West Ham, smakte nok ditto vondt for Chelsea. Søndag kommer ett eller begge Manchester-lagene til å avgi poeng, og The Blues hadde dermed alle muligheter til å legge press på de to.

Manchester-klubbene er nemlig de eneste som er foran Chelsea på tabellen, og Chelsea kunne med seier hatt like mange poeng som United. I stedet kan de røde djevlene øke avstanden fra tre til seks poeng, mens Manchester City allerede er elleve poeng foran.

Nå kan den luken bli større.

Chelsea ble rystet av West Hams kanonstart, og klarte ikke å skape de helt store sjansene. Dermed endte det med West Ham-seier, deres første mot byrival Chelsea på over to år.