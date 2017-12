Burnley på CL-plass - legger press på Liverpool, Arsenal og Tottenham

(Burnley - Stoke 1-0) En sen scoring sikret Burnley seieren mot Stoke - og plutselig er laget på 4. plass i Premier League.

Det er som kjent den siste plassen som gir Champions League-billett (kvalik), og i skrivende stund er det altså Burnley som innehar den.

Tre poeng mot Stoke ble sikret da innbytter Ashley Barnes hamret ballen i nettet i det siste ordinære spilleminutt, og nå står laget med 31 poeng etter 17 spilte kamper.

Det holder til en 4. plass i ligaen, riktignok med en kamp mer spilt enn Liverpool, Arsenal og Tottenham, som alle kan gå forbi Burnley igjen onsdag. Men akkurat nå er det bare Manchester City (45 poeng), Manchester United og Chelsea (begge med 35 poeng) som ligger foran Burnley.

Poengene som ble sikret på Turf Moor mot Stoke tirsdag kveld var omtrent like pene som været. I takt med at regnet høljet ned på denne kalde desemberkvelden, uteble de store sjansene. Og det var først i det 89. minutt at scoringen kom.

Det var nok til å sikre alle poengene.

– Kampen var like ekkel som været, men det er en av sesongens mest fornøyelige resultater, sier Sean Dyche, Burnley-manager, ifølge BBC.

Langt ifra like bra går det for Stoke. Manager Mark Hughes er under sterkt press etter en dårlig sesongstart, og null poeng tirsdag gjør at laget står med 16 poeng etter 17 runder. Det holder til en 15. plass.

– Ikke fortell at noen synes Burnley fortjente å vinne denne kampen, fordi det gjorde dem ikke, sier en skuffet Stoke-manager.

PS: Fredrik Ulvestad var på Burnley-benken for første gang i Premier League denne sesongen. Den tidligere Aalesund-spiller kom ikke inn.