Britisk media: Mourinho i blodig krangel etter dramaet på Old Trafford

Det oppsto fullt kaos etter storkampen på Old Trafford søndag kveld: United-manager José Mourinho skal ha vært helt sentral da bråket startet, Citys assistent-trener Mikel Arteta skal ha forlatt området med blod i ansiktet.

Episoden omtales i flere britiske aviser, og TV-rettighetshaver Sky Sports melder også om bråket i tunnelområdet, der opp mot 20 spillere og ledere skal ha vært involvert.

José Mourinho skal ha dukket opp i døråpningen til Manchester Citys garderobe. Han mente Citys spillere og ledere feiret 2-1-seieren for høylytt, døren skal hele tiden ha gått opp og han ba dem om å være mer respektfulle og dempe seg. Det skal ikke ha blitt tatt godt imot.

ASSISTENT-SKADE: Mikel Arteta (til høyre), Pep Guardiolas assistent, skal ha fått et kutt over øye i bruduljene i garderobeområdet på Old Trafford. Her jubler de for scoring mot Stoke. Foto: REUTERS

Mourinho skal særlig ha havnet i klammeri med Citys brasilianske keeper Ederson, skriver The Telegraph. De to skal ha skreket til hverandre på portugisisk, Mourinho meget misfornøyd med at keeperen hele tiden brukte lang tid på å få igang spillet. Ifølge Guardian skal Mourinho til slutt ha gått over til engelsk og ropt noe sånn som: – Nå bør du for hel..te vise mer respekt. Hvem er du?

Etterhvert skal det hele ha utartet og endt opp i håndgemeng/slåsskamp, med en haug med personer fra begge leire involvert. Blant de mest sentrale omtales Uniteds spisskjempe Romelu Lukaku, som for øvrig ikke hadde noen god kamp: Han var involvert i begge Citys scoringer og misbrukte en kjempesjanse i sluttminuttene.

Scener som dette fra City-garderoben skal ha irritert Uniteds manager:

The Guardian skriver at et øyenvitne mener at det hele minnet om et «pubslagsmål». Mourinho skal ha forlatt bruduljene ganske raskt, men det hevdes at han fikk vann og melk kastet etter seg, og det hevdes også at han ble truffet i hodet av en vannflaske, uten at dette er bekreftet.

Men Manchester Citys assistent-trener Mikel Arteta, tidligere Arsenal- og Everton-spiller, forlot området med et blødende ansikt, etter det både Telegraph og Guardian omtaler som et solid kutt over øyet.

Situasjonen skal ha vært «ute av kontroll», og sikkerhetsvakter, blant dem to politimenn som alltid er stasjonert der, måtte gripe inn.

Hendelsesforløpet er beskrevet ganske likt av flere britiske medier, som oppgir egne, anonyme kilder. Noen oppgir at vannflasken som skal ha truffet Mourinho i hodet var tom, og det framgår ikke noe sted hvem som skal ha stått bak kastene.

Ifølge Daily Mail måtte politiet holde vakt utenfor garderobene, etter at gemyttene hadde roet seg.

Episoden omtales som mer alvorlig enn en lignende hendelse samme sted i 2004, da det brøt ut bråk mellom Manchester United og Arsenals spillere. United-manager Alex Ferguson fikk pizza kastet etter seg, og Cesc Fabregas, nå i Chelsea, innrømmet for bare to måneder siden at det var han som kastet pizzastykket for 13 år siden.

Etterpå uttalte Mourinho at Manchester City var «beskyttet av flaks». Han mener at United ble snytt for straffe da Ander Herrera gikk ned i en duell med Nicolas Otamendi, men dommer Michael Oliver ga Herrera gult kort for filming.

– Manchester City er et veldig godt lag, og så er fotballgudene med dem, uttalte Mourinho. – Det var sånn forrige sesong også, helt likt. Dere kan snakke om hva dere vil, fotballteori, statistikker, ballbesittelse, alt dere vil, men akkurat som i forrige sesong mistet vi en klar straffe på et avgjørende tidspunkt av kampen, mener United-manageren.