Brennhete Harry Kane og Tottenham kjørte over Liverpool

(Tottenham - Liverpool 4-1) Målmaskinen Harry Kane (24) hadde ennå ikke scoret seriemål på Wembley denne sesongen, men forsvarsspillet til Liverpool ga spissen strålende arbeidsforhold.

24-åringen ble en pest og en plage for keeper Simon Mignolet og resten av den vaklende forsvarsrekken til Liverpool. Kane viste at han er en av verdens aller beste spisser for tiden og tok tilbake teten på toppscorerlisten fra Sergio Agüero med seriemål nummer syv og åtte, i tillegg til en målgivende pasning.

Samtidig ble han kvitt det lille spøkelset om at han ennå ikke hadde scoret i en seriekamp «hjemme» på Wembley.

Men: Spurs-fansen holder pusten nå. For Kane måtte gå av banen på overtid og holdt seg til beinet. Hovedpersonen så ikke så bekymret ut, det gjenstår å se om Kane kan spille neste kamp.

Lovren i trøbbel

Målfesten i London tok fyr umiddelbart. Fire minutter var spilt da Kane parkerte Liverpool-stopper Dejan Lovren, dro ballen forbi keeper og satte inn 1-0 med venstrebeinet. Åtte minutter senere kontret de inn 2-0. Lovren bommet helt da han skulle heade vekk ballen, Kane satte fart og serverte Heung-Min Son - hjemmelaget hadde doblet ledelsen. Son traff tverrliggeren like etterpå, i stedet for 3-0 reduserte Liverpool da Mohamed Salah var fri i bakrommet og sendte ballen i mål via stolpen.

Men det var Spurs som var det giftigste laget på Wembley. Og Liverpools vaklende forsvar gjorde det behagelig for dem. Etter en halvtime måtte Lovren av banen, sannsynligvis fordi han var skadet. Men det svekket neppe Liverpool i det som må ha vært en av Lovrens verste kamper i den røde drakten.

LEGENDEN: Argentinske Diego Maradona var på plass på Wembley for å få med seg søndagens kamp. Foto: Glyn Kirk , AFP

Toppkamp til helgen

Rett før pause fikk Tottenham frispark, det ble headet vekk i første omgang, men havnet rett i returrommet der Dele Alli banket til på volley - 3-1!

I andre omgang kom aldri Liverpool nærmere sin motstander, de hadde riktignok et skudd i tverrliggeren, men Jürgen Klopp så svært resignert ut langs sidelinjen. Harry Kane la på til 4-1 rett før timen var unnagjort. Keeper Mignolet var ute og rotet i feltet og klarte ikke å holde ballen. Til slutt landet den hos Kane som enkelt satt inn kveldens andre.

Tottenham går opp på 3. plass med 20 poeng, det samme som Manchester United, dog med litt svakere målforskjell. De to lagene dunker sammen til toppkamp på Old Trafford lørdag. Liverpool blir liggende på 9.plass.

PS! Det ble satt ny tilskuerrekord i Premier League denne søndagen. 80 827 publikummere var på plass for å se Tottenham - Liverpool.

