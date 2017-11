Bilic fikk sparken i West Ham - hevder Moyes blir erstatteren

Slaven Bilic (49) har fått fyken i West Ham, og britiske medier er enstemmige om hvem erstatteren blir: David Moyes.

Det har vært en nattsvart Premier League-høst for West Ham. På 11 kamper har Slaven Bilic og hans kompani kun jublet for seier ved to anledninger, resten av kampene har endt i poengtap.

Senest i helgen, da West Ham ble nedsablet av Liverpool på London Stadium. Da fikk klubbledelsen nok, og mandag ble Bilic kalt inn på teppet. Hans tid i klubben er over, etter to og et halvt år i tjeneste.

– Ledelsen i West Ham vil takke Slaven Bilic og hans team for deres innsats de siste årene, men mener det nå er nødvendig med en endring for at klubben skal fortsette i en positiv retning, og oppnå våre ambisjoner, heter det i dagens uttalelse.

West Ham ligger per nå på nedrykksplass, med kun Swansea og Crystal Palace under seg.

– Ingen knekt mann



At helgens nederlag mot Liverpool endte i oppsigelse, kom antakelig ikke helt uventet på Bilic. Etter kampslutt lørdag var han usikker på om han fremdeles hadde tillit.

– Men jeg tror på teamet mitt. Jeg har kommet så langt, fra et lite land, som både spiller og trener. Jeg føler meg ikke som noen knekt mann. Jeg er veldig, veldig sterk. Men situasjonen er ikke bra for West Ham.

– Jeg kjenner min egen verdi. Jeg tror på meg selv. Jeg er den som tar slagene hele tiden, både når jeg må og når jeg ikke må. Men spiller vi god fotball? Nei. Det er et ansvar jeg må ta. Det viser hvor sterk jeg er, sa Bilic.

– Vil ha Moyes



West Ham melder at jakten på en ny manager er i gang, og at en erstatter vil bli presentert i løpet av de kommende dagene. Britiske medier virker likevel ikke til å være i tvil: Den nye West Ham-sjefen heter David Moyes.

Etterrettelige The Guardian melder at planen for Moyes er å tilby ham en avtale som strekker seg ut sesongen. Han er for tiden arbeidsledig, etter at han måtte pakke sakene sine i Sunderland forrige sesong.

Moyes har allerede hintet om at han kan tenke seg jobben i West Ham, og la til følgende overfor BeIN Sports for noen dager siden:

– Jeg har hele tiden sagt at jeg vil tilbake til trenerjobben. Dersom den rette muligheten kommer, er jeg interessert.

Ifølge Independent skal det være mye revansjelyst hos Moyes, til å vise at han er en god manager. Han mislyktes i Manchester United for noen år siden, og forrige sesong endte altså med fyken fra Sunderland.