Avis: Lukaku misfornøyd med flere i United-garderoben – spesielt Zlatan

Romelu Lukaku (24) skal ikke være fornøyd med forskjellsbehandlingen spisskollegaen Zlatan Ibrahimovic (36) får.

Og ifølge Daily Mirror er nettopp dette grunnen til at han ikke har feiret når han finner nettmaskene. Lukaku skal være misfornøyd og irritert med både lagkamerat Zlatan Ibrahimovic og manager Jose Mourinho.

Han har scoret i de to siste Premier League-kampene mot Bournemouth og West Brom, men feiringen har uteblitt. MirrorSport sier at årsaken til det er svensk og heter Zlatan.

Ifølge den engelske avisen er det situasjonen i United-garderoben som skal være én av årsakene til at Lukaku gikk en måned uten å score - etter en forrykende start på livet på Old Trafford.

Misfornøyd



Med Zlatan ute med en alvorlig kneskade, inntok sommerkjøpet Lukaku rollen som Uniteds hovedmann i angrep, en rolle supersvensken hadde sesongen før. Zlatan har imidlertid sakte, men sikkert kjempet seg tilbake fra skaden, og returnerte tidligere enn de fleste hadde ventet.

Nå skal Lukaku være oppgitt over at Ibrahimovic ikke har «godtatt belgierens status som klubbens nummer ni», og han føler at svensken prøver å undergrave ham.

Én av tingene Lukaku skal ha reagert på er at selv om han starter de fleste kamper, blir han dyttet ut på kanten når Ibrahimovic byttes inn. Ifølge MirrorSport er det svensken som gir Lukaku beskjed om å flytte seg ut på kant. Ibrahimovic er ikke fremmed for å ha et stort ego, og Lukaku skal være oppgitt over at hverken José Mourinho eller noen av de andre i støtteapparatet har tatt tak i dette.

Da Lukaku signerte for United i sommer, ba han Ibrahimovic om hans velsignelse til å overta trøye nummer ni – og nå er han altså misfornøyd med mangelen på respekt som vises fra svenskens side.

Zlatan scoret Uniteds eneste mål da de ble kjempet ut av stilen i Carabao Cup-kvartfinalen mot Bristol City, mens Lukaku er de røde djevlenes toppscorer med 15 scoringer i alle turneringer denne sesongen.

Lukaku skal heller ikke være på godfot med Paul Pogba om dagen. De to ferierte sammen i USA i sommer, men siden har Pogba vært mer med Zlatan og mindre med Lukaku, skriver avisen.

På fredagens pressekonferanse, var Mourinho klar på at det er aktuelt for Ibrahimovic å starte mot Leicester lørdag kveld, kanskje som en tilbaketrukken spiss, like bak Lukaku.

