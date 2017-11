Avgjorde London-derbyet på fem minutter - skylder på dommeren

(Arsenal - Tottenham 2-0) Spurs' skrekkelige bortestatistikk mot Arsenal ble ikke bedre etter lørdagens nord-London-derby. Snarere tvert imot.

For i løpet av fem minutter i den første omgangen var det game over for Spurs på Emirates.

Først vartet Shkodran Mustafi opp med et nikk i verdensklasse i det 37. minutt. Deretter banket Alexis Sánchez ballen i nettaket fra kloss hold i det 42.

Begge gangene var det riktignok et spørsmål om det ikke skulle ha vært blåst av for offside, men det som i så fall var marginale offsider, ble ikke vinket på. Frisparket som ble gitt i forkant av mål nummer én, var også av det billige slaget.

Ut mot dommeren

Det var likevel ikke ufortjent at hjemmelaget vant. Arsenal var nærmere 3-0 enn Spurs var redusering, selv om begge lag fikk store sjanser utover i den andre omgangen. De to målene i den første ble imidlertid avgjørende. Det endte 2-0.

– Vi gjorde det bra i dag. Vi viste karakter, var til stede da det gjaldt, og når man gjør alt det, så vinner man kamper, sier en fornøyd Mustafi, som erkjenner at han hadde flaks med at dommer Mike Dean lot målet bli stående.

– Jeg var heldig som slapp unna uten at dommeren blåste for offside. Men slik er fotball. Du får ting for og mot deg, og i slutten av sesongen går det opp i opp, sier han ifølge BBC.

Om de ordene er noe særlig trøst for Tottenham, er heller lite trolig. Tottenhams Eric Dier mente også at avgjørelsen i forkant av 1-0-målet var riv ruskende gal.

– Det er så mye som står på spill, og at et mål blir avgjort på den måten, er skuffende. Det endret kampen. Jeg har ikke lyst til å havne i trøbbel, men alle ser det. Hvis det er frispark, kan vi snart ikke røre hverandre. Ingen vil ha det slik, sier han.

Dermed klarte ikke Tottenham å forbedre den elendige statistikken de har borte mot Arsenal i ligaen. På de siste 33 kampene har det bare blitt to seirer. Den siste kom tilbake i 2010. Den før der igjen i 1993.

Svak bortestatistikk

Tidligere England-spiss Gary Lineker og BT-ekspert kaller deres mangel på seirer mot store lag for «alarmerende» på Twitter, og da han ble konfrontert med at Spurs slo Real Madrid på bortebane i Champions League av journalist Jason Cowley, var svaret nådeløst.

– Spurs har vunnet fire av de siste 86 ligakampene borte mot Arsenal, Manchester United, Liverpool og Chelsea. Kredit til The Times-journalist Bill Edgar (for opplysningen), skriver Lineker.

Med seieren klatrer Arsenal opp i ryggen på London-naboen sin. Etter 12 runder står laget med 22 poeng, ett mindre enn Tottenham. Opp til ledende Manchester City, som møter Leicester på bortebane, er det nye åtte.

Mot Spurs viste spesielt angrepstrioen Mesut Özil, Alexis Sánchez og Alexandre Lacazette seg frem. Førstnevnte hadde assist på mål nummer én, mens nummer to ble scoret av Lacazette på pasning fra Sánchez.

– Det er en fornøyelse å spille med Lacazette og Sánchez. Vi har en god kjemi, og de er begge veldig farlige foran mål. I dag viste Alexis hva han er god for, og jeg er glad på hans vegne, sier Özil ifølge BBC.

PS: Seieren lørdag var Arsenals første mot Tottenham siden 2014. Med nok en seier i lomma mot Tottenham har Arsenal-manager Arsène Wenger nå slått ti av de elleve Tottenham-managerene han har møtt.

HODESTØT: Shkodran Mustafi (midten) har akkurat stanget inn 1-0, og jubler som en gal. Sead Kolasinac og Hector Bellerin kommer stormende til. Foto: David Klein , Reuters

