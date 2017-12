Alsaker: Juleprogrammet gjør at managerne MÅ rullere

Det er klart for den kanskje tøffeste perioden for spillerne i Premier League. Kampene fra nå og til starten av januar 2018 kommer så tett at managerne er nødt til å rullere på laget.

Det mener TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Jeg synes ikke noen av topplagene har så veldig hardt program i romjulen, sier Alsaker. Han mener at det er en fordel, så tett som kampene kommer.

KOMMENTATOR: TV 2s Øyvind Alsaker. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Det er heller ikke mange internkamper. Arsenal møter både Liverpool og Chelsea, ingen av de andre topplagene møter hverandre. Øyvind Alsaker skal kommentere nettopp Arsenals møter med Liverpool fredag kveld og Chelsea 3. januar.

Kommentatoren mener kampene kanskje kommer litt for tett.

48-timersgrensen

– Er det mindre enn 48 timer siden forrige kamp er du fysisk ute av stand til å være på same nivå, mener Alsaker. Derfor må det rulleres, spillere må spares i enkelte kamper.

– Alex Ferguson i Manchester United var veldig dyktig på dette. Han sendte Peter Schmeichel til Syden i julen, og Ole Gunnar Solskjær kom ofte inn på laget i julen, spilte og scoret noen mål. De foran ham i køen fikk hvile litt.

– Er det forskjell på hva trenere som har vært gjennom juleprogrammet i Premier League og de som ikke har vært det, hvordan de disponerer laget?

– Ja, jeg tror de må oppleve det, ikke bare ha hørt om det. Jürgen Klopp og Liverpool gikk jo på en grisesmell rett etter juleprogrammet forrige sesong. De var gullkandidat inn i 2017, så fikk de en håpløs periode.

Klopp hvilte spillere

– Har Klopp lært for å unngå samme smell igjen?

Programmet i julen Manchester City: 23. des. 16.00: Bournemouth (H) 27. des. 20.45: Newcastle (B) 31. des. 13.00: Crystal Palace (B) 1. jan. 21.00: Watford (H) Ni dager, seks timer og 45 minutter (pluss tillegg) FA: 6. jan. 16.00: Burnley (B) Manchester United: 23. des. 20.45: Leicester (B) 26. des. 16.00: Burnley (H) 30. des. 18.30: Southampton (H) 1. jan. 18.30: Everton (B) 6. jan. 16.00: Derby (B) Chelsea: 23. des. 13.30: Everton (B) 26. des. 16.00: Brighton (H) 30. des. 16.00: Stoke (H) 3. jan. 20.45: Arsenal (B) FA: 6. jan. 18.30: Norwich (B) Tottenham: 23. des. 18.30: Burnley (B) 26. des. 13.30: Southampton (H) 2. jan. 20.45: Swansea (B) 4. jan. 21.00: West Ham (B) FA: 7. jan. 16.00: Wimbledon (B) Liverpool: 22. des. 20.45: Arsenal (B) 26. des. 18.30: Swansea (H) 30. des. 16.00 Leicester (H) 1. jan. 16.00: Burnley (B) FA: 5. jan. 20.55: Everton (H) Arsenal: 22. des. 20.45: Liverpool (H) 26. des. 21.00: Crystal Palace (B) 31. des. 17.30: West Brom (B) 3. jan. 20.45: Chelsea (H) FA: 7. jan. 17.00: Nottingham Forest (B)

– Ja, det ser sånn ut. Han hviler to av de viktigste spillerne i derbyet mot Everton, og tok ut Mohamed Salah fordi Klopp var redd for skade. Da er det åpenbart noe sånt som ligger bak, mener Alsaker.

Liverpool i 2016: Liverpool feiret julaften som gullkandidat med 2.-plass på tabellen, kun ett poeng bak Chelsea. På 2017s første dag var de seks poeng bak, og innen utgangen av januar var de helt ute av alt snakk om seriegull.

– Man ser ofte at de klarer å mobilisere gjennom julen, men får en knekk over nyttår. Det er mange faktorer som spiller inn. Det viktigste er at de er så vitenskapelig i tilnærmingen at de treffer med vurderingene.

Fantasy

Alsaker spiller ikke Fantasy selv, men sier likevel dette om romjulen:

– Det er et mareritt for Fantasy-folk. Det er et høyt antall kamper på kort tid, så om du er helt ute får du en kjempeknekk, men med god flyt kan du ta igjen mye.

Alsaker mener julen kan gjøre at noen får troen på suksess igjen.

– Julen er også en tid som tenner håpet for dem som kommer bak. Med en gang Manchester City går på en smell, er det ikke så enkelt å vinne igjen.

– Er det vanskeligere å slå tilbake etter tap når det er tre dager til neste kamp, enn når det er syv?

Vil nok se ganske likt ut

– Ja, det er mer krevende. Og momentum er viktig. Manchester United hadde momentum før de møtte Liverpool, etterpå gikk det mye dårligere, sier Alsaker.

Hvordan vil det så se ut etter juleprogrammet?

– Mest sannsynlig er det relativt samme stoda (i toppen av tabellen) når vi kommer til januar, for Manchester City har en tropp som kan håndtere det. Liverpool og Tottenham mer utsatt når de rullerer på laget enn det Manchester-klubbene er.

– Det er ikke så nøye hvem som blir skadet i Manchester United, de har bredde. Og City har bredde. Men med skader på to stoppere begynner også de å slite, mener TV 2-kommentatoren.