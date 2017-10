Agüero tangerte scoringsrekord da målfesten fortsatte for City

(Manchester City – Burnley 3–0) Med en rekordjagende Sergio Agüero (29) tilbake på spissplass ble Burnley lett match for serielederen.

Fra 1928 til 1939 scoret Eric Brooke hele 177 mål i serie og cup for Manchester City.

Det som for mange kanskje må ha fortonet seg som en urokkelig rekord, er likevel blitt mindre og mindre urokkelig etter hvert som Sergio Agüero har scoret og scoret for klubben.

Før Premier League-lederen lørdag fikk besøk av Burnley hadde argentineren kun ett mål igjen for å være likt med Brook, og to mål før han kunne stå alene som den ubestridt scoringskongen i klubbens historie.

Og en halvtime ut i oppgjøret kom den første scoringen, etter at Burnley-målvakt Nick Pope så ut til å felle Bernardo Silva.

STRAFFE: Bernardo Silva falt lett da Nick Pope kastet seg mot bena hans. Burnley-spillerne protesterte høytlytt for døve dommerører, og Manchester City fikk straffen som Sergi Agüero omsatte i sin 177. scoring for klubben. Foto: Martin Rickett , AP

Dommer Roger East pekte på straffemerket, og Agüero takket for muligheten ved iskaldt å sette inn sin syvende seriescoring for sesongen - og hans 177. i Manchester City-trøyen.

Tilbake fra start

Argentineren forsøkte igjen og igjen å få inn sin 178. scoring også, men da han i det 76. minutt ble byttet ut for Gabriel Jesus, måtte han kosntatere at Eric Brooks navn enn så lenge står ved siden av hans i historiebøkene.

Agüero kunne kanskje hatt rekorden alene nå, hadde det ikke vært for at han ville på konsert.

I slutten av september kom nyheten om at Agüero kunne komme til å være ute i to måneder, etter at drosjen han satt i krasjet etter en konsert i Amsterdam.

Tre uker senere, hjemme mot Burnley, var han derimot igjen tilbake i startoppstillingen for Manchester City.

City-luke i toppen

Selv i perioden uten lagets toppscorer, har målene fosset inn fremover for de lyseblå fra Manchester. Og lørdag var lagkameratene igjen målfarlige.

Etter Agüeros 1-0-scoring holdt Burnley lenge heltemodig stand, men i det 73. minuttet sprakk det bakover. Da stanget Nicolás Otamendi først inn 2-0 etter en corner, før Kevin De bruyne serverte Leroy Sané kun to minutter senere.

Ikke siden gullsesongen 2011/2012, da Agüeros overtidsmål frarøvet byrivalene i rødt seriemesterskapet på målforskjell, har et Premier League-lag scoret like mye som årets City-utgave. Da sto de med hele 33 scoringer etter ni runder.

Etter dagens seier, deres ellevte på rad i alle turneringer, har de 32 Premier League-scoringer, ni runder inn i sesongen. Samtidig har de kun sluppet inn fire seriemål så langt.

Og da Manchester United lørdag snublet borte mot Huddersfield, har City i tillegg skaffet seg en luke på fem poeng ned til byrivalen.

